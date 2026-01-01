Прогноз погоди на 2 січня - якою буде погода завтра

Жінка іде взимку. Фото: УНІАН

Після морозного та сніжного початку року в Україні вже у п'ятнию, 2 січня, очікується зміна погоди. До країни наближається відлига, яка принесе потепління, сильний вітер і коливання атмосферного тиску.

Про це повідомляють Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 2 січня від Наталки Діденко

У ніч на 2 січня морози ще збережуться: температура повітря опуститься до -6…-15 °С.

Водночас у південних та західних областях буде тепліше — від -5...-1 °С. Удень температура коливатиметься у проміжку -2...+3 °С, а на півдні місцями сягатиме +3…+6 °С.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Невеликий сніг можливий у західних та північних регіонах, тоді як на більшій частині території опадів не прогнозують.

Головною особливістю дня стане сильний південно-західний вітер: подекуди його пориви сягатимуть 15–20 метрів за секунду. Причиною таких погодних умов є циклон Tizian, що сформувався над Балтійським морем.

У Києві 2 січня також очікується вітряна погода з періодичним невеликим снігом. Уночі температура становитиме -9...-6 °С удень повітря прогріється до близько нуля.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди на 2 січня від Укргідрометеоцентра

В Україні 2 січня збережеться хмарна погода з окремими опадами та складними умовами на дорогах. За прогнозами синоптиків, у північних і більшості західних областей пройде невеликий сніг, тоді як на решті території істотних опадів не очікується. Водночас водіям слід бути уважними — на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер переважатиме південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. У західних регіонах вночі, а вдень по всій країні місцями можливі пориви до 15–20 м/с, у Карпатах — до 25 м/с.

Температурний фон залишатиметься зимовим. У нічні години стовпчики термометрів опустяться до -14...-9 °С, а в західних і південних областях — до -8...-3 °С.

Вдень температура коливатиметься у проміжку -2...+3 °С, тоді як на півдні країни та в Криму повітря прогріється до +2...+7 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що 1 січня у Карпатах випало дуже багато снігу. Температура повітря в горах опустилась до -18 °C.

А до цього в Укргідрометеоцентрі заявили, що у січні середня місячна температура буде аномально низька — від -1 °C до -7 °C, що на 1,5 градуса нижче від норми.