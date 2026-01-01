Відео
Головна Погода Синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 22:21
Прогноз погоди на 2 січня - якою буде погода завтра
Жінка іде взимку. Фото: УНІАН

Після морозного та сніжного початку року в Україні вже у п'ятнию, 2 січня, очікується зміна погоди. До країни наближається відлига, яка принесе потепління, сильний вітер і коливання атмосферного тиску.

Про це повідомляють Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:

Прогноз погоди на 2 січня від Наталки Діденко

У ніч на 2 січня морози ще збережуться: температура повітря опуститься до -6…-15 °С.

Водночас у південних та західних областях буде тепліше — від -5...-1 °С. Удень температура коливатиметься у проміжку -2...+3 °С, а на півдні місцями сягатиме +3…+6 °С.

Синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні - фото 1
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Невеликий сніг можливий у західних та північних регіонах, тоді як на більшій частині території опадів не прогнозують.

Головною особливістю дня стане сильний південно-західний вітер: подекуди його пориви сягатимуть 15–20 метрів за секунду. Причиною таких погодних умов є циклон Tizian, що сформувався над Балтійським морем.

У Києві 2 січня також очікується вітряна погода з періодичним невеликим снігом. Уночі температура становитиме -9...-6 °С удень повітря прогріється до близько нуля.

Возможно, это графический образ (‎карта и ‎текст "‎980 8 985 990 995 1000 H (1030 1030) 1010 1005 1000 T 1005 1000 ROMAN 1025 1010 1030 1030 ,1005 1010 40 H JASMIN 1010 T 1015 1015 1015 1025 1020 1025 10 1020 1000 995 990 98085 980 ΊΙΖΙΑΝ 4 (intAnna) (int. Anna) 1015 1010 1005 Tonene 020 75 980 م 98 990 995 KAREN 1000 1005 H 1010 ULLI (int. Francis) 995 T 990 1000 1005 Namen: BIFU-Bsri www.wetter pate.de orhersage Bodendruck (hPa) Für: Für. Fr. 02.01.26 2UTC Basis ICON 01.01.2600+036h 00+036h DeutscherWetterdienst H 1025 H DWD‎"‎‎)
Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди на 2 січня від Укргідрометеоцентра

В Україні 2 січня збережеться хмарна погода з окремими опадами та складними умовами на дорогах. За прогнозами синоптиків, у північних і більшості західних областей пройде невеликий сніг, тоді як на решті території істотних опадів не очікується. Водночас водіям слід бути уважними — на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні - фото 3
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер переважатиме південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. У західних регіонах вночі, а вдень по всій країні місцями можливі пориви до 15–20 м/с, у Карпатах — до 25 м/с.

Температурний фон залишатиметься зимовим. У нічні години стовпчики термометрів опустяться до -14...-9 °С, а в західних і південних областях — до -8...-3 °С.

Вдень температура коливатиметься у проміжку -2...+3 °С, тоді як на півдні країни та в Криму повітря прогріється до +2...+7 °С.

Синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні - фото 4
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що 1 січня у Карпатах випало дуже багато снігу. Температура повітря в горах опустилась до -18 °C.

А до цього в Укргідрометеоцентрі заявили, що у січні середня місячна температура буде аномально низька — від -1 °C до -7 °C, що на 1,5 градуса нижче від норми. 

погода Укргідрометцентр зима прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
