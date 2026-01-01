Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода У Карпатах намело метр снігу — у ДСНС попереджають про небезпеку

У Карпатах намело метр снігу — у ДСНС попереджають про небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 14:53
Погода в Карпатах 1 січня — випало понад метр снігу
Намети снігу у Карпатах. Фото: ДСНС

На Новий рік у високогір'ї Карпат випало понад метр снігу. Температура повітря в горах опустилась до -18 °C.

Про це повідомили в ДСНС 1 січня. 

Реклама
Читайте також:

Погода в Карпатах 1 січня

"Цього року українці зустріли Новий рік зі снігом! Однак така погода не тільки казкова, вона — небезпечна!" — наголосили в ДСНС.

Рятувальники розповіли, що у високогір'ї перемети снігу понад метр. На місцевості складно пересуватися та орієнтуватися. 

На горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, сніг та південно-західний вітер з поривами 13 м/с. Водночас температура повітря опуститься до -18 °C. 

"Наполягаємо, відкладіть походи до покращення погодних умов. Навіть, якщо ви досвідчений турист. І завжди завантажуйте мобільний додаток "Порятунок у горах" — він допоможе оперативно передати координати у разі небезпеки", — закликали рятувальники.

Нагадаємо, кілька днів тому на горі Захар Беркут застряг підйомник з 80 пасажирами. На місці працювали бійці ДСНС.

Також ми писали, де сьогодні температура повітря опуститься до -19 °C. На дорогах збережеться ожеледиця.

погода Карпати ДСНС сніг небезпека снігопад
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації