Погода в Карпатах 1 січня — випало понад метр снігу

Намети снігу у Карпатах. Фото: ДСНС

На Новий рік у високогір'ї Карпат випало понад метр снігу. Температура повітря в горах опустилась до -18 °C.

Про це повідомили в ДСНС 1 січня.

Реклама

Читайте також:

Погода в Карпатах 1 січня

"Цього року українці зустріли Новий рік зі снігом! Однак така погода не тільки казкова, вона — небезпечна!" — наголосили в ДСНС.

Рятувальники розповіли, що у високогір'ї перемети снігу понад метр. На місцевості складно пересуватися та орієнтуватися.

На горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, сніг та південно-західний вітер з поривами 13 м/с. Водночас температура повітря опуститься до -18 °C.

"Наполягаємо, відкладіть походи до покращення погодних умов. Навіть, якщо ви досвідчений турист. І завжди завантажуйте мобільний додаток "Порятунок у горах" — він допоможе оперативно передати координати у разі небезпеки", — закликали рятувальники.

Нагадаємо, кілька днів тому на горі Захар Беркут застряг підйомник з 80 пасажирами. На місці працювали бійці ДСНС.

Також ми писали, де сьогодні температура повітря опуститься до -19 °C. На дорогах збережеться ожеледиця.