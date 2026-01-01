Видео
Главная Погода В Карпатах намело метр снега — в ГСЧС предупреждают об опасности

В Карпатах намело метр снега — в ГСЧС предупреждают об опасности

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 14:53
Погода в Карпатах 1 января — выпало более метра снега
Палатки снега в Карпатах. Фото: ГСЧС

На Новый год в высокогорье Карпат выпало более метра снега. Температура воздуха в горах опустилась до -18 °C.

Об этом сообщили в ГСЧС 1 января.

Читайте также:

Погода в Карпатах 1 января

"В этом году украинцы встретили Новый год со снегом! Однако такая погода не только сказочная, она — опасна!" — отметили в ГСЧС.

Спасатели рассказали, что в высокогорье переметы снега более метра. На местности сложно передвигаться и ориентироваться.

На горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость, снег и юго-западный ветер с порывами 13 м/с. В то же время температура воздуха опустится до -18 °C.

"Настаиваем, отложите походы до улучшения погодных условий. Даже если вы опытный турист. И всегда загружайте мобильное приложение "Порятунок в горах" — оно поможет оперативно передать координаты в случае опасности", — призвали спасатели.

Напомним, несколько дней назад на горе Захар Беркут застрял подъемник с 80 пассажирами. На месте работали бойцы ГСЧС.

Также мы писали, где сегодня температура воздуха опустится до -19 °C. На дорогах сохранится гололедица.

погода Карпаты ГСЧС снег опасность снегопад
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
