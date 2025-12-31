Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Температура опустится до -19 — где ожидать осадков 1 января

Температура опустится до -19 — где ожидать осадков 1 января

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 15:36
Прогноз погоды в Украине на 1 января — где будет мороз и снег
Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 1 января, температура воздуха в некоторых областях опустится до -19 °C. На дорогах сохранится гололедица.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

карта погоди на 1 січня
Карта погоды на 1 января. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Украине на 1 января

Небольшой снег местами ожидается в западных и северных областях, а также в Крыму.

"В юго-восточной части страны зато осадков не прогнозируют. Ветер будет веять в западном и юго-западном направлении со скоростью 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

Ночью температура будет колебаться в пределах -8...-13 °C. В Карпатах и на Прикарпатье будут удерживаться крепкие морозы до -14...-19 °C. Днем по территории Украины в целом ожидается -4...-9 °C, на юге будет теплее: -4...+1 °C.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в Украине 31 декабря ожидается погода, которой не было десятилетия.

Также специалисты предупреждали о сильных магнитных бурях.

погода снег синоптик прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации