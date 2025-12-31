Прогноз погоды в Украине на 1 января — где будет мороз и снег

Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 1 января, температура воздуха в некоторых областях опустится до -19 °C. На дорогах сохранится гололедица.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog.

Карта погоды на 1 января. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Украине на 1 января

Небольшой снег местами ожидается в западных и северных областях, а также в Крыму.

"В юго-восточной части страны зато осадков не прогнозируют. Ветер будет веять в западном и юго-западном направлении со скоростью 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

Ночью температура будет колебаться в пределах -8...-13 °C. В Карпатах и на Прикарпатье будут удерживаться крепкие морозы до -14...-19 °C. Днем по территории Украины в целом ожидается -4...-9 °C, на юге будет теплее: -4...+1 °C.

