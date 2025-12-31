Прогноз погоды в Украине на 1 января — где будет мороз и снег

Температура опустится до -19 — где ожидать осадков 1 января
Завтра, 1 января, температура воздуха в некоторых областях опустится до -19 °C. На дорогах сохранится гололедица.
Об этом сообщают синоптики Meteoprog.
Прогноз погоды в Украине на 1 января
Небольшой снег местами ожидается в западных и северных областях, а также в Крыму.
"В юго-восточной части страны зато осадков не прогнозируют. Ветер будет веять в западном и юго-западном направлении со скоростью 5-10 м/с", — говорится в сообщении.
Ночью температура будет колебаться в пределах -8...-13 °C. В Карпатах и на Прикарпатье будут удерживаться крепкие морозы до -14...-19 °C. Днем по территории Украины в целом ожидается -4...-9 °C, на юге будет теплее: -4...+1 °C.
Напомним, по прогнозу синоптиков, в Украине 31 декабря ожидается погода, которой не было десятилетия.
Также специалисты предупреждали о сильных магнитных бурях.
