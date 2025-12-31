Відео
Україна
Температура опуститься до -19 — де очікувати опадів 1 січня

Температура опуститься до -19 — де очікувати опадів 1 січня

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 15:36
Прогноз погоди в Україні на 1 січня — де буде мороз та сніг
Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 1 січня, температура повітря у деяких областях опуститься до -19 °C. На дорогах збережеться ожеледиця.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

Читайте також:

карта погоди на 1 січня
Карта погоди на 1 січня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди в Україні на 1 січня

Невеликий сніг місцями очікується у західних і північних областях, а також у Криму.

"У південно-східній частині країни натомість опадів не прогнозують. Вітер віятиме у західному і південно-західному напрямку зі швидкістю 5–10 м/с", — йдеться в повідомленні.

Вночі температура коливатиметься в межах -8...-13 °C. У Карпатах і на Прикарпатті утримуватимуться міцні морози до -14...-19 °C. Удень по території України загалом очікується -4...-9 °C, на півдні буде тепліше: -4...+1 °C.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, в Україні 31 грудня очікується погода, якої не було десятиліття.

Також фахівці попереджали про сильні магнітні бурі.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
