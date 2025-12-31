Відео
Головна Погода Готуйтеся до серйозних магнітних бур — про що кажуть фахівці

Готуйтеся до серйозних магнітних бур — про що кажуть фахівці

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 11:40
Магнітні бурі 31 грудня — який прогноз для метеозалежних
Головний біль. Фото: Pexels

Наприкінці року Земля перебуватиме під впливом помірної сонячної активності — у середу, 31 грудня, різких геомагнітних збурень і сильних магнітних бур не прогнозують. Попри це вже з 1 січня фахівці попереджають про магнітні бурі.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 31 грудня — який прогноз

За даними спостережень, протягом останньої доби сонячна активність була помірною. На Сонці зафіксували 10 спалахів класу С, які практично не мають впливу на Землю та не становлять загрози для геомагнітної обстановки.

Очікується, що у середу геомагнітне поле залишатиметься на спокійному рівні. Сонячна активність прогнозується низькою, ймовірність потужних спалахів Х-класу мінімальна. Суттєвих магнітних бур цього дня не передбачається.

null
Прогноз магнітних бур з 25 грудня до 2 січня. Фото: скриншот

Попри це, вже з 1 січня геомагнітне поле буде нестабільним, тож можуть бути сильні магнітні бурі. Кр-індекс досягне 5 рівня 1 січня та буде особливо відчутним ввечері.

null
Прогноз магнітних бур з 31 грудня до 3 січня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 31 грудня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%
  • Кількість сонячних плям – 51

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Водночас лікарі застерігають, що навіть незначні коливання магнітного поля можуть впливати на самопочуття метеочутливих людей. У періоди підвищеної сонячної активності можливі головний біль, слабкість, запаморочення, підвищення артеріального тиску та порушення сну. Особливо уважними варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур на здоров'я, фахівці радять дотримуватися стабільного режиму сну та відпочинку, уникати перевтоми й стресів. Важливо пити достатню кількість води, обмежити вживання алкоголю та міцної кави, а також не перевантажувати організм важкою їжею.

Нагадаємо, синоптики прогнозують морозну погоду з хуртовинами у середу, 31 грудня.

Також метеорологи повідомили, що в Україні буде сильне похолодання та морози впродовж тижня з 29 грудня до 4 січня.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
