Головна Погода Гідрометцентр застеріг українців щодо погоди в Україні 31 грудня

Гідрометцентр застеріг українців щодо погоди в Україні 31 грудня

Дата публікації: 30 грудня 2025 14:50
Погода в Україні на Новий рік від Укргідрометцентру — прогноз на 31 грудня
Снігова заметіль. Фото архівне: УНІАН
Ключові моменти Україну замете снігом та вдарять сильні морози на Новий рік Прогноз погоди у Києві та в Київській області Якою буде погода після Нового року 1 та 2 січня

В Україні на Новий рік 31 січня очікується справжня зимова погода із сильним похолоданням. За прогнозами синоптиків, температура повітря поступово знижуватиметься, а в більшості регіонів сніжитиме та утвориться ожеледь.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Читайте також:

Україну замете снігом та вдарять сильні морози на Новий рік

За прогнозами синоптиків, 31 грудня температура повітря знизиться до -8 °C, а в новорічну ніч, 1 січня, місцями опуститься до -13 °C. Упродовж 31 грудня, 1 та 2 січня в Україні прогнозують невеликий сніг, на окремих ділянках — ожеледицю.

Найхолодніше в новорічну ніч буде на півночі, сході та заході країни. У Києві температура знизиться до -12 °C, у Сумах — до -13 °C, у Харкові — до -11 °C, у Львові — до -10 °C. На півдні буде дещо тепліше: в Одесі очікується близько -8 °C.

null
Температурна карта України 31 грудня. Фото: Метеопост

31 грудня погода зміниться через впливу циклону, який принесе хмарну погоду з проясненнями та невеликий сніг у більшості регіонів, місцями — на півдні та південному сході.

На дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер переважатиме західного та північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, а вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пориви сягатимуть 15–20 м/с.

null
Карта температур 31 грудня. Фото: Укргдірометцентр

Прогноз погоди у Києві та в Київській області

У Київській області та в Києві 31 грудня прогнозують хмарну погоду з проясненнями та невеликий сніг. По області вночі буде -4...-9 °C, удень — -2...-7 °C. У столиці температура вночі знизиться до -6...-8 °C, вдень очікується близько -5 °C.

Якою буде погода після Нового року 1 та 2 січня

1 січня істотних опадів у більшості регіонів не прогнозують, лише на заході можливий невеликий сніг. У нічні години температура становитиме -8...-13 °C, удень — -5...-10 °C. На півдні вночі очікується -5...-10 °C, удень — від -4 °C до +1 °C. У Карпатах можливі пориви вітру до 15–20 м/с.

2 січня невеликий сніг прогнозують у північних областях, на Закарпатті та в Карпатах, на решті території — без істотних опадів. На сході та північному сході вночі температура опускатиметься до -11...-16 °C, удень становитиме -2...-7 °C. В інших регіонах вночі буде -8...-13 °C, на заході та південному заході — -3...-8 °C, удень — від -3 °C до +2 °C, а на півдні — +1...+6 °C. На дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозує різке похолодання з морозами та хуртовинами у новорічну ніч 31 грудня.

Також за словами метеорологів в Україні січень буде рекордно холодним.

