Погода в Украине на Новый год от Укргидрометцентра — прогноз на 31 декабря

В Украине на Новый год 31 января ожидается настоящая зимняя погода с сильным похолоданием. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет постепенно снижаться, а в большинстве регионов будет идти снег, и образуется гололед.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, 31 декабря температура воздуха снизится до -8 °C, а в новогоднюю ночь, 1 января, местами опустится до -13 °C. В течение 31 декабря, 1 и 2 января в Украине прогнозируют небольшой снег, на отдельных участках — гололедицу.

Холоднее всего в новогоднюю ночь будет на севере, востоке и западе страны. В Киеве температура снизится до -12 °C, в Сумах — до -13 °C, в Харькове — до -11 °C, во Львове — до -10 °C. На юге будет несколько теплее: в Одессе ожидается около -8 °C.

31 декабря погода изменится из-за влияния циклона, который принесет облачную погоду с прояснениями и небольшой снег в большинстве регионов, местами — на юге и юго-востоке.

На дорогах возможно образование гололеда. Ветер будет преобладать западного и северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с, а днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Киеве и в Киевской области

В Киевской области и в Киеве 31 декабря прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшой снег. По области ночью будет -4...-9 °C, днем - -2...-7 °C. В столице температура ночью снизится до -6...-8 °C, днем ожидается около -5 °C.

Какой будет погода после Нового года 1 и 2 января

1 января существенных осадков в большинстве регионов не прогнозируют, лишь на западе возможен небольшой снег. В ночные часы температура составит -8...-13 °C, днем - -5...-10 °C. На юге ночью ожидается -5...-10 °C, днем - от -4 °C до +1 °C. В Карпатах возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

2 января небольшой снег прогнозируют в северных областях, на Закарпатье и в Карпатах, на остальной территории — без существенных осадков. На востоке и северо-востоке ночью температура будет опускаться до -11...-16 °C, днем составит -2...-7 °C. В других регионах ночью будет -8...-13 °C, на западе и юго-западе - -3...-8 °C, днем — от -3 °C до +2 °C, а на юге - +1...+6 °C. На дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует резкое похолодание с морозами и метелями в новогоднюю ночь 31 декабря.

Также по словам метеорологов в Украине январь будет рекордно холодным.