Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Гидрометцентр предостерег украинцев о погоде в Украине 31 декабря

Гидрометцентр предостерег украинцев о погоде в Украине 31 декабря

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 14:50
Погода в Украине на Новый год от Укргидрометцентра — прогноз на 31 декабря
Снежная метель. Фото архивное: УНИАН

В Украине на Новый год 31 января ожидается настоящая зимняя погода с сильным похолоданием. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет постепенно снижаться, а в большинстве регионов будет идти снег, и образуется гололед.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Реклама
Читайте также:

Украину заметет снегом и ударят сильные морозы на Новый год

По прогнозам синоптиков, 31 декабря температура воздуха снизится до -8 °C, а в новогоднюю ночь, 1 января, местами опустится до -13 °C. В течение 31 декабря, 1 и 2 января в Украине прогнозируют небольшой снег, на отдельных участках — гололедицу.

Холоднее всего в новогоднюю ночь будет на севере, востоке и западе страны. В Киеве температура снизится до -12 °C, в Сумах — до -13 °C, в Харькове — до -11 °C, во Львове — до -10 °C. На юге будет несколько теплее: в Одессе ожидается около -8 °C.

null
Температурная карта Украины 31 декабря. Фото: Метеопост

31 декабря погода изменится из-за влияния циклона, который принесет облачную погоду с прояснениями и небольшой снег в большинстве регионов, местами — на юге и юго-востоке.

На дорогах возможно образование гололеда. Ветер будет преобладать западного и северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с, а днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

null
Карта температур 31 декабря. Фото: Укргдирометцентр

Прогноз погоды в Киеве и в Киевской области

В Киевской области и в Киеве 31 декабря прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшой снег. По области ночью будет -4...-9 °C, днем - -2...-7 °C. В столице температура ночью снизится до -6...-8 °C, днем ожидается около -5 °C.

Какой будет погода после Нового года 1 и 2 января

1 января существенных осадков в большинстве регионов не прогнозируют, лишь на западе возможен небольшой снег. В ночные часы температура составит -8...-13 °C, днем - -5...-10 °C. На юге ночью ожидается -5...-10 °C, днем - от -4 °C до +1 °C. В Карпатах возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

2 января небольшой снег прогнозируют в северных областях, на Закарпатье и в Карпатах, на остальной территории — без существенных осадков. На востоке и северо-востоке ночью температура будет опускаться до -11...-16 °C, днем составит -2...-7 °C. В других регионах ночью будет -8...-13 °C, на западе и юго-западе - -3...-8 °C, днем — от -3 °C до +2 °C, а на юге - +1...+6 °C. На дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует резкое похолодание с морозами и метелями в новогоднюю ночь 31 декабря.

Также по словам метеорологов в Украине январь будет рекордно холодным.

Укргидрометцентр снег морозы прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации