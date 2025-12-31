Магнитные бури 31 декабря — какой прогноз для метеозависимых

Головная боль. Фото: Pexels

В конце года Земля будет находиться под влиянием умеренной солнечной активности - в среду, 31 декабря, резких геомагнитных возмущений и сильных магнитных бурь не прогнозируют. Несмотря на это уже с 1 января специалисты предупреждают о магнитных бурях.



Магнитные бури 31 декабря — какой прогноз

По данным наблюдений, в течение последних суток солнечная активность была умеренной. На Солнце зафиксировали 10 вспышек класса С, которые практически не имеют влияния на Землю и не представляют угрозы для геомагнитной обстановки.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет оставаться на спокойном уровне. Солнечная активность прогнозируется низкой, вероятность мощных вспышек Х-класса минимальна. Существенных магнитных бурь в этот день не предвидится.

Прогноз магнитных бурь с 25 декабря по 2 января. Фото: скриншот

Несмотря на это, уже с 1 января геомагнитное поле будет нестабильным, поэтому могут быть сильные магнитные бури. Кр-индекс достигнет 5 уровня 1 января и будет особенно ощутимым вечером.

Прогноз магнитных бурь с 31 декабря по 3 января. Фото: скриншот

Солнечная активность на 31 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 51

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

В то же время врачи предостерегают, что даже незначительные колебания магнитного поля могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей. В периоды повышенной солнечной активности возможны головная боль, слабость, головокружение, повышение артериального давления и нарушение сна. Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на здоровье, специалисты советуют придерживаться стабильного режима сна и отдыха, избегать переутомления и стрессов. Важно пить достаточное количество воды, ограничить употребление алкоголя и крепкого кофе, а также не перегружать организм тяжелой пищей.

Напомним, синоптики прогнозируют морозную погоду с метелями в среду, 31 декабря.

Также метеорологи сообщили, что в Украине будет сильное похолодание и морозы в течение недели с 29 декабря по 4 января.