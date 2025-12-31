Якою буде погода на Новий рік в Україні — прогноз синоптиків на 31 грудня

Ялинка в снігу біля дороги. Фото ілюстративне: Полтавська хвиля

На протязі усієї доби 31 грудня буде справжня зимова погода з невеликим снігом та рвучким західним та північно-західним вітром. Також у новорічну ніч синоптики прогнозують слабкий, місцями помірний мороз.

Про це повідомив Укргідрометцентр у вівторок, 30 грудня.

Погода в Україні 31 грудня

В Україні 32 грудня погоду визначатиме тилова частина циклону з центром на північний схід. Також буде спостерігатись невелика мінусова температурою в більшості областей вдень.

Слід зазначити, що за словами начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя, українці зустрінуть Новий рік із такими снігом та морозами, які поєднаються у цю дату вперше за останні 10 років. Взагалі така справжня зимова погода спостерігалася лише двічі за три десятиліття. Про це синоптик розповів "Телеграфу".

Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

"Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг (на півдні та південному сході країни місцями). На дорогах місцями ожеледиця", — зазначає Укргідрометцентр.

Температурні показники. Фото: Укргідрометцентр

Вдень у Житомирській, Вінницькій та Одеській, а також – у західних областях пориви вітру будуть у межах 15-20 м/с. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Новорічну ніч становитиме -4…-9 °C, в Карпатах спостерігатиметься до -13 °C. Вдень температура – -2…-7 °C, а на півдні країни – від -4 °C до +1 °C.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі повідомили, що останній день року в Україні принесе зимову погоду з морозами та снігом. Синоптики попереджають про ожеледицю.

Раніше ми також інформували, що синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Новий рік в Україні пануватиме справжня зимова погода. Вона буде зі снігом, морозами та поривчастим вітром.