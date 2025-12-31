Відео
Головна Погода Гідрометцентр обіцяє на Новий рік погоду, якої не було 10 років

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 00:19
Якою буде погода на Новий рік в Україні — прогноз синоптиків на 31 грудня
Ялинка в снігу біля дороги. Фото ілюстративне: Полтавська хвиля

На протязі усієї доби 31 грудня буде справжня зимова погода з невеликим снігом та рвучким західним та північно-західним вітром. Також у новорічну ніч синоптики прогнозують слабкий, місцями помірний мороз.  

Про це повідомив Укргідрометцентр у вівторок, 30 грудня.

Читайте також:

Погода в Україні 31 грудня 

В Україні 32 грудня погоду визначатиме тилова частина циклону з центром на північний схід. Також буде спостерігатись невелика мінусова температурою в більшості областей вдень. 

Слід зазначити, що за словами начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя, українці зустрінуть Новий рік із такими снігом та морозами, які поєднаються у цю дату вперше за останні 10 років. Взагалі така справжня зимова погода спостерігалася лише двічі за три десятиліття. Про це синоптик розповів "Телеграфу".

Якою буде погода на Новий рік в Україні – прогноз синоптиків - фото 1
Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

"Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг (на півдні та південному сході країни місцями). На дорогах місцями ожеледиця", — зазначає Укргідрометцентр.

Возможно, это изображение карта и текст "Берестя ВС 06 -5°. ЕНСЬКА Чернигв Луцьк Украйнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua 5°-3° -5°...-3° СУМСЬКА ОБЛАСТЬ ИТОМИР оБР 5°_-7° -5°...-3° КиΪв Лъв.в Воронеж -6°...-8° 6°...-40 Житомир 6 Суми НОПЛЬ -5°...-3° Ужгор 4°..-6 -Франк.вськ -4°...-2° BiHHI -5°...-3° -5° -5° УКРАΪН. Полтава -5° PKiB ХАРКВСЬКА ОБЛАСТЬ Чернтвц! -5°...-3° ий ЛуГАУСЬкД 5°...-3° Днипро МОЛДОВА МИКОЛАΪВГ 3anopix ОДЕСЬКА Луганськ -6°...-8 -6°...-40 ፎ 00_ 0°_-2° Донец лав -ሞ_+ሎ РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса -3....-ሞ -30 ОБЛАСТЬ Картограф.чнй дани AT
Температурні показники. Фото: Укргідрометцентр

Вдень у Житомирській, Вінницькій та Одеській, а також – у західних областях пориви вітру будуть у межах 15-20 м/с. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Новорічну ніч становитиме -4…-9 °C, в Карпатах спостерігатиметься до -13 °C. Вдень температура – -2…-7 °C, а на півдні країни – від -4 °C до +1 °C.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі повідомили, що останній день року в Україні принесе зимову погоду з морозами та снігом. Синоптики попереджають про ожеледицю.

Раніше ми також інформували, що синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Новий рік в Україні пануватиме справжня зимова погода. Вона буде зі снігом, морозами та поривчастим вітром.

погода Укргідрометцентр Новий рік прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
