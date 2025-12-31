Какой будет погода на Новый год в Украине - прогноз синоптиков на 31 декабря

Ель в снегу возле дороги. Фото иллюстративное: Полтавская волна

На протяжении всех суток 31 декабря будет настоящая зимняя погода с небольшим снегом и порывистым западным и северо-западным ветром. Также в новогоднюю ночь синоптики прогнозируют слабый, местами умеренный мороз.

Об этом сообщил Укргидрометцентр во вторник, 30 декабря.

Погода в Украине 31 декабря

В Украине 32 декабря погоду будет определять тыловая часть циклона с центром на северо-восток. Также будет наблюдаться небольшая минусовая температура в большинстве областей днем.

Следует отметить, что по словам начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя, украинцы встретят Новый год с такими снегом и морозами, которые сочетаются в эту дату впервые за последние 10 лет. Вообще такая настоящая зимняя погода наблюдалась лишь дважды за три десятилетия. Об этом синоптик рассказал "Телеграфу".

"Облачно с прояснениями. Небольшой снег (на юге и юго-востоке страны местами). На дорогах местами гололедица", — отмечает Укргидрометцентр.

Днем в Житомирской, Винницкой и Одесской, а также - в западных областях порывы ветра будут в пределах 15-20 м/с. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Новогоднюю ночь составит -4...-9 °C, в Карпатах будет наблюдаться до -13 °C. Днем температура - -2...-7 °C, а на юге страны — от -4 °C до +1 °C.

