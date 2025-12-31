Видео
Главная Погода Гидрометцентр обещает на Новый год погоду, которой не было 10 лет

Гидрометцентр обещает на Новый год погоду, которой не было 10 лет

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 00:19
Какой будет погода на Новый год в Украине - прогноз синоптиков на 31 декабря
Ель в снегу возле дороги. Фото иллюстративное: Полтавская волна

На протяжении всех суток 31 декабря будет настоящая зимняя погода с небольшим снегом и порывистым западным и северо-западным ветром. Также в новогоднюю ночь синоптики прогнозируют слабый, местами умеренный мороз.

Об этом сообщил Укргидрометцентр во вторник, 30 декабря.

Читайте также:

Погода в Украине 31 декабря

В Украине 32 декабря погоду будет определять тыловая часть циклона с центром на северо-восток. Также будет наблюдаться небольшая минусовая температура в большинстве областей днем.

Следует отметить, что по словам начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя, украинцы встретят Новый год с такими снегом и морозами, которые сочетаются в эту дату впервые за последние 10 лет. Вообще такая настоящая зимняя погода наблюдалась лишь дважды за три десятилетия. Об этом синоптик рассказал "Телеграфу".

Якою буде погода на Новий рік в Україні – прогноз синоптиків - фото 1
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

"Облачно с прояснениями. Небольшой снег (на юге и юго-востоке страны местами). На дорогах местами гололедица", — отмечает Укргидрометцентр.

Возможно, это изображение карта и текст "Берестя ВС 06 -5°. ЕНСЬКА Чернигв Луцьк Украйнський гдрометеорологичний центр meteo.gov.ua 5°-3° -5°...-3° СУМСЬКА ОБЛАСТЬ ИТОМИР оБР 5°_-7° -5°...-3° КиΪв Лъв.в Воронеж -6°...-8° 6°...-40 Житомир 6 Суми НОПЛЬ -5°...-3° Ужгор 4°..-6 -Франк.вськ -4°...-2° BiHHI -5°...-3° -5° -5° УКРАΪН. Полтава -5° PKiB ХАРКВСЬКА ОБЛАСТЬ Чернтвц! -5°...-3° ий ЛуГАУСЬкД 5°...-3° Днипро МОЛДОВА МИКОЛАΪВГ 3anopix ОДЕСЬКА Луганськ -6°...-8 -6°...-40 ፎ 00_ 0°_-2° Донец лав -ሞ_+ሎ РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса -3....-ሞ -30 ОБЛАСТЬ Картограф.чнй дани AT
Температурные показатели. Фото: Укргидрометцентр

Днем в Житомирской, Винницкой и Одесской, а также - в западных областях порывы ветра будут в пределах 15-20 м/с. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Новогоднюю ночь составит -4...-9 °C, в Карпатах будет наблюдаться до -13 °C. Днем температура - -2...-7 °C, а на юге страны — от -4 °C до +1 °C.

Напомним, что в Укргидрометцентре сообщили, что последний день года в Украине принесет зимнюю погоду с морозами и снегом. Синоптики предупреждают о гололедице.

Ранее мы также информировали, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что на Новый год в Украине будет царить настоящая зимняя погода. Она будет со снегом, морозами и порывистым ветром.

погода Укргидрометцентр Новый год прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
