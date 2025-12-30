Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Гидрометцентр сказал, что принесет последний день года в Украину

Гидрометцентр сказал, что принесет последний день года в Украину

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 17:45
Прогноз погоды в Украине на 31 декабря — Укргидрометцентр предупредил о снеге
Зимняя погода. Фото: Вечерний Киев

Последний день года в Украине пройдет под влиянием циклона, что принесет зимнюю погоду с морозами и снегом. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и сильных порывах ветра в отдельных регионах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 31 декабря

По прогнозу, 31 декабря погоду будет определять тыловая часть циклона с центром к северо-востоку от Украины. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег, местами — на юге и юго-востоке страны. На дорогах местами будет образовываться гололедица.

Ветер западный и северо-западный, скоростью 7-12 м/с. Днем в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -4 до -9 °C, в Карпатах — до -13 °C. Днем в большинстве областей ожидается -2...-7 °C, а на юге — от -4 °C до +1 °C.

Погода 31 грудня в Україні
Карта погоды на 31 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о снежной метели 31 декабря.

А также в Укргидрометцентре прогнозируют рекордно холодный январь 2026 года.

погода Укргидрометцентр Новый год прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации