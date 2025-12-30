Прогноз погоды в Украине на 31 декабря — Укргидрометцентр предупредил о снеге

Зимняя погода. Фото: Вечерний Киев

Последний день года в Украине пройдет под влиянием циклона, что принесет зимнюю погоду с морозами и снегом. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и сильных порывах ветра в отдельных регионах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на 31 декабря

По прогнозу, 31 декабря погоду будет определять тыловая часть циклона с центром к северо-востоку от Украины. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег, местами — на юге и юго-востоке страны. На дорогах местами будет образовываться гололедица.

Ветер западный и северо-западный, скоростью 7-12 м/с. Днем в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -4 до -9 °C, в Карпатах — до -13 °C. Днем в большинстве областей ожидается -2...-7 °C, а на юге — от -4 °C до +1 °C.

Карта погоды на 31 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о снежной метели 31 декабря.

А также в Укргидрометцентре прогнозируют рекордно холодный январь 2026 года.