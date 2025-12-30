Прогноз погоди в Україні на 31 грудня — Укргідрометцентр попередив про сніг

Гідрометцентр попередив, що принесе останній день года до України
Останній день року в Україні пройде під впливом циклону, що принесе зимову погоду з морозами та снігом. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах і сильні пориви вітру в окремих регіонах.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди на 31 грудня
За прогнозом, 31 грудня погоду визначатиме тилова частина циклону з центром на північний схід від України. Очікується хмарна погода з проясненнями та невеликий сніг, місцями — на півдні та південному сході країни. На дорогах подекуди утворюватиметься ожеледиця.
Вітер західний і північно-західний, швидкістю 7-12 м/с. Вдень у західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях можливі пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від -4 до -9 °C, у Карпатах — до -13 °C. Вдень у більшості областей очікується -2...-7 °C, а на півдні — від -4 °C до +1°C.
Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила про снігову хуртовину 31 грудня.
А також в Укргідрометцентрі прогнозують рекордно холодний січень 2026 року.
