Україна
Гідрометцентр попередив, що принесе останній день года до України

Гідрометцентр попередив, що принесе останній день года до України

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 17:45
Прогноз погоди в Україні на 31 грудня — Укргідрометцентр попередив про сніг
Зимова погода. Фото: Вечірній Київ
Ключові моменти Прогноз погоди на 31 грудня

Останній день року в Україні пройде під впливом циклону, що принесе зимову погоду з морозами та снігом. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах і сильні пориви вітру в окремих регіонах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Прогноз погоди на 31 грудня

За прогнозом, 31 грудня погоду визначатиме тилова частина циклону з центром на північний схід від України. Очікується хмарна погода з проясненнями та невеликий сніг, місцями — на півдні та південному сході країни. На дорогах подекуди утворюватиметься ожеледиця.

Вітер західний і північно-західний, швидкістю 7-12 м/с. Вдень у західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях можливі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від -4 до -9 °C, у Карпатах — до -13 °C. Вдень у більшості областей очікується -2...-7 °C, а на півдні — від -4 °C до +1°C.

Погода 31 грудня в Україні
Карта погоди на 31 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила про снігову хуртовину 31 грудня.

А також в Укргідрометцентрі прогнозують рекордно холодний січень 2026 року.

погода Укргідрометцентр Новий рік прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
