Прогноз погоды на 2 января - какой будет погода завтра

Женщина идет зимой. Фото: УНИАН

После морозного и снежного начала года в Украине уже в пятницу, 2 января, ожидается смена погоды. В страну приближается оттепель, которая принесет потепление, сильный ветер и колебания атмосферного давления.

Об этом сообщают Наталка Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на 2 января от Наталки Диденко

В ночь на 2 января морозы еще сохранятся: температура воздуха опустится до -6...-15 °С.

В то же время в южных и западных областях будет теплее — от -5...-1 °С. Днем температура будет колебаться в промежутке -2...+3 °С, а на юге местами достигнет +3...+6 °С.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Небольшой снег возможен в западных и северных регионах, тогда как на большей части территории осадков не прогнозируют.

Главной особенностью дня станет сильный юго-западный ветер: местами его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Причиной таких погодных условий является циклон Tizian, сформировавшийся над Балтийским морем.

В Киеве 2 января также ожидается ветреная погода с периодическим небольшим снегом. Ночью температура составит -9...-6 °С, днем воздух прогреется до около нуля.

Карта циклонов. Фото: Наталка Диденко

Прогноз погоды на 2 января от Укргидрометеоцентра

В Украине 2 января сохранится облачная погода с отдельными осадками и сложными условиями на дорогах. По прогнозам синоптиков, в северных и большинстве западных областей пройдет небольшой снег, тогда как на остальной территории существенных осадков не ожидается. В то же время водителям следует быть внимательными — на дорогах местами возможна гололедица.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер будет преобладать юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с. В западных регионах ночью, а днем по всей стране местами возможны порывы до 15-20 м/с, в Карпатах — до 25 м/с.

Температурный фон будет оставаться зимним. В ночные часы столбики термометров опустятся до -14...-9 °С, а в западных и южных областях — до -8...-3 °С.

Днем температура будет колебаться в промежутке -2...+3 °С, тогда как на юге страны и в Крыму воздух прогреется до +2...+7 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что 1 января в Карпатах выпало очень много снега. Температура воздуха в горах опустилась до -18 °C.

А до этого в Укргидрометеоцентре заявили, что в январе средняя месячная температура будет аномально низкая — от -1 °C до -7 °C, что на 1,5 градуса ниже нормы.