Україна
Главная Погода Гидрометцентр предупредил об опасности в некоторых регионах завтра

Гидрометцентр предупредил об опасности в некоторых регионах завтра

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 17:55
Прогноз погоды в Украине 13 февраля - в каких регионах будет туман и паводок
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 13 февраля, в Украине сохранится облачная погода. Относительно теплые температуры будут обусловливать поле низкого атмосферного давления и влажная воздушная масса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на 13 февраля

На юге страны, а также днем в восточных и крайних западных областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории — без существенных осадков.

В то же время в центральных, большинстве южных, местами западных и северных областях ночью и утром возможен туман. На дорогах, кроме южных регионов, местами образуется гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Ветер юго-восточного направления, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +3 °C до -2 °C, в восточных областях 0...-5 °C. Днем ожидается 0...+5 °C.
На Закарпатье и юге страны ночью +1...+6 °C, днем +4...+9 °C, в Крыму — до +15 °C.

Погода в Україні 13 лютого
Карта погоды 13 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, во второй половине суток 13 февраля на реке Боржава в районе села Верхние Реметы Закарпатской области прогнозируется прохождение максимального уровня тало-дождевого паводка — 550-580 см над нулем поста. По состоянию на 16:00 12 февраля уровень воды составлял 521 см.

В связи с подъемом воды возможно подтопление автодороги Великие Комяты — Шаланки, а также сельскохозяйственных угодий в ряде населенных пунктов Береговского и Хустского районов Закарпатской области.

На Закарпатті можливе підняття рівня води у річках
Отмечен регион с оранжевым уровнем опасности. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о надвигающихся на Украину дождях.

А также стало известно, какая погода ждет украинцев на День влюбленных.

погода Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине туман паводок
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
