Прогноз погоди в Україні 13 лютого — у яких регіонах буде туман і паводок

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 13 лютого, в Україні зберігатиметься хмарна погода. Відносно теплі температури зумовлюватимуть поле низького атмосферного тиску та волога повітряна маса.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 13 лютого

На півдні країни, а також вдень у східних та крайніх західних областях очікується невеликий дощ. На решті території — без істотних опадів.

Водночас у центральних, більшості південних, місцями західних і північних областях вночі та вранці можливий туман. На дорогах, крім південних регіонів, подекуди утвориться ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути обережними.

Вітер південно-східного напрямку, швидкість 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +3 °C до -2 °C, у східних областях 0...-5 °C. Вдень очікується 0...+5 °C.

На Закарпатті та півдні країни вночі +1…+6 °C, удень +4…+9 °C, у Криму — до +15 °C.

Карта погоди 13 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, у другій половині доби 13 лютого на річці Боржава в районі села Верхні Ремети Закарпатської області прогнозується проходження максимального рівня тало-дощового паводку — 550-580 см над нулем поста. Станом на 16:00 12 лютого рівень води становив 521 см.

У зв'язку з підйомом води можливе підтоплення автодороги Великі Ком'яти — Шаланки, а також сільськогосподарських угідь у низці населених пунктів Берегівського та Хустського районів Закарпатської області.

Відмічений регіон з помаранчевим рівнем небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила про дощі, що насуваються на Україну.

А також стало відомо, яка погода чекає українців на День закоханих.