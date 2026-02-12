Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Гідрометцентр попереджає про небезпеку в деяких регіонах завтра

Гідрометцентр попереджає про небезпеку в деяких регіонах завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 17:55
Прогноз погоди в Україні 13 лютого — у яких регіонах буде туман і паводок
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 13 лютого, в Україні зберігатиметься хмарна погода. Відносно теплі температури зумовлюватимуть поле низького атмосферного тиску та волога повітряна маса.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 13 лютого

На півдні країни, а також вдень у східних та крайніх західних областях очікується невеликий дощ. На решті території — без істотних опадів.

Водночас у центральних, більшості південних, місцями західних і північних областях вночі та вранці можливий туман. На дорогах, крім південних регіонів, подекуди утвориться ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути обережними.

Вітер південно-східного напрямку, швидкість 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +3 °C до -2 °C, у східних областях 0...-5 °C. Вдень очікується 0...+5 °C.
На Закарпатті та півдні країни вночі +1…+6 °C, удень +4…+9 °C, у Криму — до +15 °C.

Погода в Україні 13 лютого
Карта погоди 13 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, у другій половині доби 13 лютого на річці Боржава в районі села Верхні Ремети Закарпатської області прогнозується проходження максимального рівня тало-дощового паводку — 550-580 см над нулем поста. Станом на 16:00 12 лютого рівень води становив 521 см.

У зв'язку з підйомом води можливе підтоплення автодороги Великі Ком'яти — Шаланки, а також сільськогосподарських угідь у низці населених пунктів Берегівського та Хустського районів Закарпатської області.

На Закарпатті можливе підняття рівня води у річках
Відмічений регіон з помаранчевим рівнем небезпеки. Фото: Укргідрометцентр 

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила про дощі, що насуваються на Україну.

А також стало відомо, яка погода чекає українців на День закоханих.

погода Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні туман паводок
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації