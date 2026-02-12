Прогноз погоди на 13 лютого від синоптика Діденко — Україну накриють дощі

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 13 лютого, в Україні буде хмарна та туманна погода. На більшість областей сунуть дощі. Про морози можна майже забути.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди від синоптика Діденко на 13 лютого

Як зазначає Діденко, завтра на півдні, у східній частині та в західних областях України очікуються дощі, які розмиють лід та сніг. У решті регіонах буде вогко та можливі сильні тумани. На дорогах буде низька видимість, відтак водіям та пішоходам варто бути обачними.

По всій Україні буде відлига. Температура повітря вночі — -2...+3 °С, протягом дня очікується +2...+5 °С. На півдні синоптик прогнозує майже весняне тепло — +5...+9, в Криму буде +10....+15 °С.

При цьому, як наголошує Діденко, у зв'язку з потеплінням може бути небезпека через бурульки та зсуви масивів снігу з дахів.

Прогноз для киян на 13 лютого

У столиці у п'ятницю буде хмарна погода і тумани. Протягом дня очікується близько +4 °С.

Вже із 15-16 лютого, як зазначає Діденко, активний циклон з південного заходу зумовить різке ускладнення погодних умов: дощ з переходом у мокрий сніг та сніг, сильні опади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода у Львові 13 лютого. Синоптики дали точний прогноз.

Також ми розповідали про те, що українці зможуть побачити парад планет. Це рідкісне явище відбудеться вже незабаром.

