Україна
Синоптики прогнозують потепління у Львові, але є нюанс

Синоптики прогнозують потепління у Львові, але є нюанс

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 13:52
Погода у Львові 13 лютого — очікується потепління
Зимова погода. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області у п'ятницю, 13 лютого, очікується похмура погода. Однак упродовж доби в регіоні буде плюсова температура.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на sinoptik.ua.

Читайте також:

Погода у Львові 13 лютого

Синоптики прогнозують, що завтра упродовж всього дня погода буде похмурою. Зранку очікується дощ, який вдень послабшає, а вже ввечері припиниться. 

Погода у Львові 13 лютого
Погодаь у Львові на завтра. Фото: sinoptik.ua

Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах +2...+3 °С, а вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть +4...+5 °С. 

Попередження про небезпеку 13 лютого

По території Львівської області та місту Львову упродовж 12-14 лютого на дорогах буде сильна ожеледиця. Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності. 

Прогноз погоди у Львові 13 лютого
Попередження про ожеледицю

Нагадаємо, сьогодні Україну накриють дощі, але й буде потепління. Опади варто чекати насамперед у західних та північних областях.

Також ми писали, коли настане весняне рівнодення. Це день, який у народній традиції сприймали як межу між зимовою темрявою та весняним оновленням.

погода Львів Львівська область потепління дощ прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
