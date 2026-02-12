Погода у Львові 13 лютого — очікується потепління

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області у п'ятницю, 13 лютого, очікується похмура погода. Однак упродовж доби в регіоні буде плюсова температура.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на sinoptik.ua.

Погода у Львові 13 лютого

Синоптики прогнозують, що завтра упродовж всього дня погода буде похмурою. Зранку очікується дощ, який вдень послабшає, а вже ввечері припиниться.

Погодаь у Львові на завтра. Фото: sinoptik.ua

Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах +2...+3 °С, а вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть +4...+5 °С.

Попередження про небезпеку 13 лютого

По території Львівської області та місту Львову упродовж 12-14 лютого на дорогах буде сильна ожеледиця. Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Попередження про ожеледицю

