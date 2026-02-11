Відео
Відео

Україну накриють дощі та потепління — де чекати на опади завтра

Україну накриють дощі та потепління — де чекати на опади завтра

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 22:51
Прогноз погоди на 12 лютого - якою буде погода завтра
Люди з парасольками на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Антициклон, який тримав холодну погоду, поступово руйнується. У четвер, 12 лютого, морози пройдуть, а вологі теплі циклони наступають на територію України.

Про це повідомляються Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Прогноз погоди від Наталки Діденко

В Україні через вплив теплого атмосферного фронту західного походження очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом, насамперед у західних та північних областях.

Україну накриють дощі та потепління — де чекати на опади завтра - фото 1
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

На решті території країни переважатиме хмарна погода без значних опадів. Південний вітер буде рвучким, інколи сильним, тому синоптики радять бути обережними.

Температура вночі коливатиметься у проміжку -3...+2 °С у більшості областей до -12...-5 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +1...+4 °С, на півдні та заході країни — до -8...+4 °С, а в Криму до +10 °С.

У Києві четвер обіцяє бути вітряним і вологим, вночі близько нуля, вдень +1...+3 °С.

Возможно, это графический образ (‎карта и ‎текст "‎那 990 9951 1000 35 Ls DNN H 020 1010 2한015씨요러.~ H /1015/ 1010 1005 1000 995 1005 1000 سمام 1005 1010 1010 H 1005 1000 1015 990 1020 1025 EMMERAMAI 1000 995 9901 TAMARA 985 I H 1020 1015 1010 1005 1000 995EMMERAM 995EM 990 985 990 995 1000 1005 -1010 1015 1020 T I ULRIKE (int. Nils) II T. 985 Namen: BWK/ FU Berlin lvygiwetterpate.de orhersage Bodendruck (hPa) für: Do. .12.02.26 2UTC Basis: ICON 1.02.260 00+036h 9 DeutscherWetterdienst TAMARAHI 1025 995 1000 H ከ-1005 ከ-መ 005 DWD 1010‎"‎‎)
Карта циклону. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра

12 лютого погоду в Україні визначатиме поле зниженого тиску від циклону над Західною Європою та тепле повітря з півдня. Атмосферний тиск продовжить інтенсивно падати, що позначиться на погодних умовах у різних регіонах країни.

Україну накриють дощі та потепління — де чекати на опади завтра - фото 3
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

У західних та північних областях очікується місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Особливо інтенсивні опади прогнозуються в Карпатах — там вночі очікуються помірні опади. На решті території опадів не передбачається.

Температура повітря відчутно підвищиться. Вночі у більшості регіонів прогнозується слабкий мороз або до +3 °С, на Лівобережжі — -6...-1 °С. На сході країни збережеться холод: вночі -13...-8 °С, вдень близько 0 °С.

Вдень температура підніметься до невеликого плюса, найтепліше очікується на Закарпатті та півдні країни — +3...+8 °С, а в Криму до +12 °С.

Хмарність буде змінною з проясненнями. Вітер південний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с. На дорогах, окрім південних регіонів, очікується місцями ожеледиця, тож водіям варто бути обережними.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, до цього  синоптики повідомили, коли та куди нарешті прийде потепління

А у Львові завтра очікується дощ з мокрим снігом і сильний вітер.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
