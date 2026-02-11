Видео
Украину накроют дожди и потепление — где ждать осадков завтра

Украину накроют дожди и потепление — где ждать осадков завтра

Дата публикации 11 февраля 2026 22:51
Прогноз погоды на 12 февраля - какой будет погода завтра
Люди с зонтиками на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Антициклон, который держал холодную погоду, постепенно разрушается. В четверг, 12 февраля, морозы пройдут, а влажные теплые циклоны наступают на территорию Украины.

Об этом сообщаются Наталка Диденко и Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Прогноз погоды от Наталки Диденко

В Украине из-за влияния теплого атмосферного фронта западного происхождения ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, прежде всего в западных и северных областях.

Україну накриють дощі та потепління — де чекати на опади завтра - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

На остальной территории страны будет преобладать облачная погода без значительных осадков. Южный ветер будет порывистым, иногда сильным, поэтому синоптики советуют быть осторожными.

Температура ночью будет колебаться в промежутке -3...+2 °С в большинстве областей до -12...-5 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +1...+4 °С, на юге и западе страны — до -8...+4 °С, а в Крыму до +10 °С.

В Киеве четверг обещает быть ветреным и влажным, ночью около нуля, днем +1...+3 °С.

Возможно, это графический образ (‎карта и ‎текст "‎那 990 9951 1000 35 Ls DNN H 020 1010 2한015씨요러.~ H /1015/ 1010 1005 1000 995 1005 1000 سمام 1005 1010 1010 H 1005 1000 1015 990 1020 1025 EMMERAMAI 1000 995 9901 TAMARA 985 I H 1020 1015 1010 1005 1000 995EMMERAM 995EM 990 985 990 995 1000 1005 -1010 1015 1020 T I ULRIKE (int. Nils) II T. 985 Namen: BWK/ FU Berlin lvygiwetterpate.de orhersage Bodendruck (hPa) für: Do. .12.02.26 2UTC Basis: ICON 1.02.260 00+036h 9 DeutscherWetterdienst TAMARAHI 1025 995 1000 H ከ-1005 ከ-መ 005 DWD 1010‎"‎‎)
Карта циклона. Фото: Наталка Диденко

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра

12 февраля погоду в Украине будет определять поле пониженного давления от циклона над Западной Европой и теплый воздух с юга. Атмосферное давление продолжит интенсивно падать, что скажется на погодных условиях в разных регионах страны.

Україну накриють дощі та потепління — де чекати на опади завтра - фото 3
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

В западных и северных областях ожидается местами небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Особенно интенсивные осадки прогнозируются в Карпатах - там ночью ожидаются умеренные осадки. На остальной территории осадков не предвидится.

Температура воздуха ощутимо повысится. Ночью в большинстве регионов прогнозируется слабый мороз или до +3 °С, на Левобережье — -6...-1 °С. На востоке страны сохранится холод: ночью -13...-8 °С, днем около 0 °С.

Днем температура поднимется до небольшого плюса, теплее всего ожидается на Закарпатье и юге страны — +3...+8 °С, а в Крыму до +12 °С.

Облачность будет переменной с прояснениями. Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы до 15-20 м/с. На дорогах, кроме южных регионов, ожидается местами гололедица, поэтому водителям стоит быть осторожными.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, до этого синоптики сообщили, когда и куда наконец придет потепление.

А во Львове завтра ожидается дождь с мокрым снегом и сильный ветер.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
