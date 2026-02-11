Прогноз погоды на 12 февраля - какой будет погода завтра

Люди с зонтиками на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Антициклон, который держал холодную погоду, постепенно разрушается. В четверг, 12 февраля, морозы пройдут, а влажные теплые циклоны наступают на территорию Украины.

Об этом сообщаются Наталка Диденко и Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

В Украине из-за влияния теплого атмосферного фронта западного происхождения ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, прежде всего в западных и северных областях.

На остальной территории страны будет преобладать облачная погода без значительных осадков. Южный ветер будет порывистым, иногда сильным, поэтому синоптики советуют быть осторожными.

Температура ночью будет колебаться в промежутке -3...+2 °С в большинстве областей до -12...-5 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +1...+4 °С, на юге и западе страны — до -8...+4 °С, а в Крыму до +10 °С.

В Киеве четверг обещает быть ветреным и влажным, ночью около нуля, днем +1...+3 °С.

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра

12 февраля погоду в Украине будет определять поле пониженного давления от циклона над Западной Европой и теплый воздух с юга. Атмосферное давление продолжит интенсивно падать, что скажется на погодных условиях в разных регионах страны.

В западных и северных областях ожидается местами небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Особенно интенсивные осадки прогнозируются в Карпатах - там ночью ожидаются умеренные осадки. На остальной территории осадков не предвидится.

Температура воздуха ощутимо повысится. Ночью в большинстве регионов прогнозируется слабый мороз или до +3 °С, на Левобережье — -6...-1 °С. На востоке страны сохранится холод: ночью -13...-8 °С, днем около 0 °С.

Днем температура поднимется до небольшого плюса, теплее всего ожидается на Закарпатье и юге страны — +3...+8 °С, а в Крыму до +12 °С.

Облачность будет переменной с прояснениями. Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы до 15-20 м/с. На дорогах, кроме южных регионов, ожидается местами гололедица, поэтому водителям стоит быть осторожными.

