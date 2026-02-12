Видео
Україна
Видео

Синоптики прогнозируют потепление во Львове, но есть нюанс

Синоптики прогнозируют потепление во Львове, но есть нюанс

Дата публикации 12 февраля 2026 13:52
Погода во Львове 13 февраля — ожидается потепление
Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и Львовской области в пятницу, 13 февраля, ожидается пасмурная погода. Однако в течение суток в регионе будет плюсовая температура.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на sinoptik.ua.

Читайте также:

Погода во Львове 13 февраля

Синоптики прогнозируют, что завтра в течение всего дня погода будет пасмурной. Утром ожидается дождь, который днем ослабеет, а уже вечером прекратится.

Погода у Львові 13 лютого
Погода во Львове на завтра. Фото: sinoptik.ua

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах +2...+3 °С, а уже днем столбики термометров будут показывать +4...+5 °С.

Предупреждение об опасности 13 февраля

По территории Львовской области и городу Львову в течение 12-14 февраля на дорогах будет сильная гололедица. Поэтому синоптики объявили І уровень опасности.

Прогноз погоди у Львові 13 лютого
Предупреждение о гололедице

Напомним, сегодня Украину накроют дожди, но и будет потепление. Осадки стоит ждать прежде всего в западных и северных областях.

Также мы писали, когда наступит весеннее равноденствие. Это день, который в народной традиции воспринимали как границу между зимней темнотой и весенним обновлением.

погода Львов Львовская область потепление дождь прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
