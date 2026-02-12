Погода во Львове 13 февраля — ожидается потепление

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и Львовской области в пятницу, 13 февраля, ожидается пасмурная погода. Однако в течение суток в регионе будет плюсовая температура.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на sinoptik.ua.

Погода во Львове 13 февраля

Синоптики прогнозируют, что завтра в течение всего дня погода будет пасмурной. Утром ожидается дождь, который днем ослабеет, а уже вечером прекратится.

Погода во Львове на завтра. Фото: sinoptik.ua

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах +2...+3 °С, а уже днем столбики термометров будут показывать +4...+5 °С.

Предупреждение об опасности 13 февраля

По территории Львовской области и городу Львову в течение 12-14 февраля на дорогах будет сильная гололедица. Поэтому синоптики объявили І уровень опасности.

Предупреждение о гололедице

