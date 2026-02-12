Погода во Львове 13 февраля — ожидается потепление

Синоптики прогнозируют потепление во Львове, но есть нюанс
Во Львове и Львовской области в пятницу, 13 февраля, ожидается пасмурная погода. Однако в течение суток в регионе будет плюсовая температура.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на sinoptik.ua.
Погода во Львове 13 февраля
Синоптики прогнозируют, что завтра в течение всего дня погода будет пасмурной. Утром ожидается дождь, который днем ослабеет, а уже вечером прекратится.
Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах +2...+3 °С, а уже днем столбики термометров будут показывать +4...+5 °С.
Предупреждение об опасности 13 февраля
По территории Львовской области и городу Львову в течение 12-14 февраля на дорогах будет сильная гололедица. Поэтому синоптики объявили І уровень опасности.
