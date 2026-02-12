Видео
Україна
Видео

На Украину идут дожди — прогноз на завтра от синоптика Диденко

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 14:49
Прогноз погоды на 13 февраля от синоптика Диденко — Украину накроют дожди
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 13 февраля, в Украине будет облачная и туманная погода. На большинство областей надвигаются дожди. О морозах можно почти забыть.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Прогноз погоды от синоптика Диденко на 13 февраля

Как отмечает Диденко, завтра на юге, в восточной части и в западных областях Украины ожидаются дожди, которые размоют лед и снег. В остальных регионах будет сыро и возможны сильные туманы. На дорогах будет низкая видимость, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Якою буде погода в Україні 13 лютого
Сообщение Диденко. Фото: скриншот

По всей Украине будет оттепель. Температура воздуха ночью — -2...+3 °С, в течение дня ожидается +2...+5 °С. На юге синоптик прогнозирует почти весеннее тепло — +5...+9, в Крыму будет +10....+15 °С.

При этом, как отмечает Диденко, в связи с потеплением может быть опасность из-за сосулек и оползней массивов снега с крыш.

Прогноз для киевлян на 13 февраля

В столице в пятницу будет облачная погода и туманы. В течение дня ожидается около +4 °С.

Якою буде погода в Україні 13 лютого
Прогноз на завтра. Фото: Facebook/Наталка Диденко

Уже с 15-16 февраля, как отмечает Диденко, активный циклон с юго-запада обусловит резкое осложнение погодных условий: дождь с переходом в мокрый снег и снег, сильные осадки.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода во Львове 13 февраля. Синоптики дали точный прогноз.

Также мы рассказывали о том, что украинцы смогут увидеть парад планет. Это редкое явление произойдет уже в скором времени.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Автор:
Альбина Заречная
Автор:
Альбина Заречная
