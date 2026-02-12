Прогноз погоды на 13 февраля от синоптика Диденко — Украину накроют дожди

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 13 февраля, в Украине будет облачная и туманная погода. На большинство областей надвигаются дожди. О морозах можно почти забыть.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды от синоптика Диденко на 13 февраля

Как отмечает Диденко, завтра на юге, в восточной части и в западных областях Украины ожидаются дожди, которые размоют лед и снег. В остальных регионах будет сыро и возможны сильные туманы. На дорогах будет низкая видимость, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

По всей Украине будет оттепель. Температура воздуха ночью — -2...+3 °С, в течение дня ожидается +2...+5 °С. На юге синоптик прогнозирует почти весеннее тепло — +5...+9, в Крыму будет +10....+15 °С.

При этом, как отмечает Диденко, в связи с потеплением может быть опасность из-за сосулек и оползней массивов снега с крыш.

Прогноз для киевлян на 13 февраля

В столице в пятницу будет облачная погода и туманы. В течение дня ожидается около +4 °С.

Прогноз на завтра. Фото: Facebook/Наталка Диденко

Уже с 15-16 февраля, как отмечает Диденко, активный циклон с юго-запада обусловит резкое осложнение погодных условий: дождь с переходом в мокрый снег и снег, сильные осадки.

