Магнитные бури 2 января — какой прогноз для метеозависимых

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

В пятницу, 2 января, существенных магнитных бурь на Земле не будет, несмотря на это магнитосфера будет очень возбуждена. Специалисты отмечают, что геомагнитная обстановка в течение дня будет колебаться от нестабильной до уровня слабого шторма, а уже со следующего дня будет влияние сильной магнитной бури.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури в Украине 2 января

В течение последних суток Солнце демонстрировало повышенную активность. За этот период зафиксировали семь вспышек класса C. Такие вспышки считаются слабыми и обычно не имеют ощутимого влияния на геомагнитное поле Земли.

Прогноз магнитных бурь со 2 по 4 января. Фото: скриншот

Ожидается, что солнечная активность в пятницу будет умеренной. В то же время не исключается незначительная вероятность возникновения вспышек X-класса, которые в случае реализации могут привести к более ощутимым изменениям в магнитном поле планеты.

Солнечная активность на 2 января:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса -- 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 72

Несмотря на это, уже с 3 января специалисты прогнозируют сильную магнитную бурю уровня C6, которая может серьезно повлиять на состояние и самочувствие метеозависимых людей.

Прогноз Кр-индекса на 2-5 января. Фото: скриншот

Во время сильных магнитных бурь у метеозависимых людей могут появляться или усиливаться такие симптомы, как: головная боль, головокружение, чувство усталости, снижение концентрации, нарушение сна, раздражительность и перепады настроения.

Также возможны колебания артериального давления, учащенное сердцебиение, общая слабость и обострение хронических сердечно-сосудистых или неврологических заболеваний.

Врачи советуют в такие периоды избегать переутомления, пить достаточно воды и внимательнее относиться к собственному самочувствию.

Напомним, стало известно, какой будет погода в январе в 2026 году.

Между тем синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходных.