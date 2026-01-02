Відео
Головна Погода Готуйтеся до дуже сильної магнітної бурі — які прогнози фахівців

Готуйтеся до дуже сильної магнітної бурі — які прогнози фахівців

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 13:40
Магнітні бурі 2 січня — який прогноз для метеозалежних
Погане самопочуття. Фото: Pexels

У п'ятницю, 2 січня, суттєвих магнітних бур на Землі не буде, попри це магнітосфера буде дуже збуджена. Фахівці зазначають, що геомагнітна обстановка протягом дня коливатиметься від нестабільної до рівня слабкого шторму, а вже з наступного дня буде вплив сильної магнітної бурі.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

Магнітні бурі в Україні 2 січня

Упродовж останньої доби Сонце демонструвало підвищену активність. За цей період зафіксували сім спалахів класу C. Такі спалахи вважаються слабкими та зазвичай не мають відчутного впливу на геомагнітне поле Землі.

null
Прогноз магнітних бур з 2 до 4 січня. Фото: скриншот

Очікується, що сонячна активність у п’ятницю буде помірною. Водночас не виключається незначна ймовірність виникнення спалахів X-класу, які у разі реалізації можуть призвести до більш відчутних змін у магнітному полі планети.

Сонячна активність на 2 січня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
  • Кількість сонячних плям — 72

Попри це, вже з 3 січня фахівці прогнозують сильну магнітну бурю рівня C6, яка може серйозно вплинути на стан та самопочуття метеозалежних людей. 

null
Прогнолз Кр-індексу на 2-5 січня. Фото: скриншот

Під час сильних магнітних бур у метеозалежних людей можуть з’являтися або посилюватися такі симптоми, як: головний біль, запаморочення, відчуття втоми, зниження концентрації, порушення сну, дратівливість і перепади настрою.

Також можливі коливання артеріального тиску, прискорене серцебиття, загальна слабкість та загострення хронічних серцево-судинних або неврологічних захворювань.

Лікарі радять у такі періоди уникати перевтоми, пити достатньо води та уважніше ставитися до власного самопочуття.

Нагадаємо, стало відомо, якою буде погода в січні у 2026 році.

Тим часом синоптики попередили про різку зміну погоди на вихідних.

космос Сонце самопочуття здоров'я магнітні бурі прогнози
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
