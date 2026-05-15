Грозы и град: прогноз погоды в Украине на завтра

Люди идут по городу с зонтиками во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 16 мая, в Украине ожидается преимущественно теплая погода с локальными осадками на западе страны. В большинстве регионов сохранится переменная облачность, а температура воздуха днем поднимется до комфортных значений. В то же время синоптики предупреждают о возможных грозах, шквалах и граде в части областей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 16 мая. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине на 16 мая от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, в субботу по всей территории страны прогнозируется переменная облачность без существенных осадков в большинстве областей. Исключением станут западные регионы, где днем возможны кратковременные дожди с грозами, а местами — град и шквалы ветра скоростью до 15-20 м/с.

Ветер преимущественно южного направления, 5-10 м/с, что будет способствовать сохранению относительно мягких температурных условий. В ночные часы воздух остынет до +6...+11 °C, а днем прогреется до +18...+23 °C.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях: 16 мая в большинстве западных областей возможны грозы, град и шквалы. Объявлен I уровень опасности (желтый), поскольку погодные условия могут осложнить работу коммунальных и энергетических служб, а также повлиять на движение транспорта.

Читайте также:

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине на 16 мая от Диденко

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что на выходные в Украине будет преобладать теплая воздушная масса. Температура воздуха составит около +20...+24 °C, что будет соответствовать настоящему весеннему теплу.

По ее словам, такая погода будет способствовать комфортному пребыванию на улице, однако локальные погодные контрасты все же могут сохраняться в отдельных регионах. В целом же Украина постепенно переходит к более стабильному и теплому весеннему режиму.

Новини.LIVE информировали, что со следующей недели в Украине ожидается существенное потепление, местами температура воздуха поднимется до +31 °C. Быстрее всего жара придет в центральные и южные области, тогда как запад страны будет прогреваться медленнее. В отдельных регионах также возможны кратковременные осадки.

Новини.LIVE также сообщали, что на выходные, 16-17 мая, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями почти во всех регионах. В субботу осадки начнутся с юга и постепенно распространятся на большую часть страны, местами возможны грозы и град. В воскресенье дожди сохранятся, а температура днем будет достигать примерно +22...+27 °C.