Погода в Харькове — прогноз на 20 января от синоптиков

В Харьковской области во вторник, 20 января, сохранится зимняя погода с ощутимыми морозами. В течение суток ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, однако синоптики предостерегают водителей и пешеходов от гололеда на дорогах и тротуарах.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Погода в Харьковской области 20 января

По области погодные условия будут стабильными. Снега не будет, однако из-за низких температур и возможного появления гололеда на дорогах. Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 3-8 м/с, без резких порывов. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до -10...-15 °C, а днем столбики термометров будут колебаться в пределах -6...-11 °C.

Погода в Харькове 20 января

В Харькове погода в целом будет такая же, что и в области. Город будет находиться под влиянием холодного воздуха, существенных осадков не ожидается.

На дорогах и пешеходных зонах возможно образование гололеда, что может затруднять движение транспорта и передвижение по городу. Ветер также будет северо-западного направления, 3-8 м/с. Ночью температура снизится до -12...-14 °C, днем ожидается -7...-9 °C.

Напомним, сегодня, 19 января, синоптики прогнозируют крепкие морозы в Украине в большинстве областей.

