Україна
Харківщину завтра скують міцні морози — що прогнозують синоптики

Харківщину завтра скують міцні морози — що прогнозують синоптики

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 14:10
Погода в Харкові — прогноз на 20 січня від синоптиків
Морозна погода. Фото: УНІАН

У Харківській області у вівторок, 20 січня, збережеться зимова погода з відчутними морозами. Протягом доби очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, однак синоптики застерігають водіїв і пішоходів від ожеледиці на дорогах і тротуарах.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода в Харківській області 20 січня

По області погодні умови будуть стабільними. Снігу не буде, проте через низькі температури та можлива поява ожеледиці на дорогах. Вітер дутиме північно-західний, зі швидкістю 3–8 м/с, без різких поривів. У нічні години температура повітря опускатиметься до -10...-15 °C, а вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах -6...-11 °C.

Погода в Харківській області 20 січня. Фото: Укргдірометцентр

Погода в Харкові 20 січня

У Харкові погода загалом буде така ж, що й в області. Місто перебуватиме під впливом холодного повітря, істотних опадів не очікується.

Температурна карта України. Фото: Метеопост

На дорогах і пішохідних зонах можливе утворення ожеледиці, що може ускладнювати рух транспорту та пересування містом. Вітер також буде північно-західного напрямку, 3–8 м/с. Уночі температура знизиться до -12...-14 °C, вдень очікується -7...-9 °C.

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, синоптики прогнозують міцні морози в Україні у більшості областях.

Також стало відомо, коли нарешті потепліє і морози послабнуть в Україні. 

погода Харків Харківська область морози прогноз погоди
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
