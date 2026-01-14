Погода в Україні — як довго ще утримаються морози

Сніжна погода. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, як довго в Україні ще утримаються сильні морози. За її словами, такого погода триватиме до 20 січня.

Про це Наталія Птуха розповіла в ефірі День.LIVE у середу, 14 січня.

Морози в Україні

Птуха зазначила, що наразі зберігається зимовий характер погоди з морозами. За її словами, найближчих 5-7 діб істотних змін не очікується.

Погода в Україні 15 січня. Фото: Укргідрометцентр

"Температурні показники у північній частині України, частково центральних областях, в нічні години будуть опускатися до -15...-20 °С, місцями навіть -21...-23 °С. Тобто це найближчі три доби, три ночі такі будуть. Денні температури в межах -9...-15 °С. Трошечки легше, це по деяких західних, частково центральних областях, там в нічні та денні години від -7 до -12 °С", — каже синоптик.

Погода в Україні 16 січня. Фото: Укргідрометцентр

За її словами, найлегше із ситуацією щодо температури повітря наразі на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході. Там вночі ще утримується мороз, але вдень — близько 0 °С.

