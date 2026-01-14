Відео
Відео

В Укргідрометцентрі сказали, як довго ще будуть морози

В Укргідрометцентрі сказали, як довго ще будуть морози

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 18:15
Погода в Україні — як довго ще утримаються морози
Сніжна погода. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, як довго в Україні ще утримаються сильні морози. За її словами, такого погода триватиме до 20 січня.

Про це Наталія Птуха розповіла в ефірі День.LIVE у середу, 14 січня.

Читайте також:

Морози в Україні

Птуха зазначила, що наразі зберігається зимовий характер погоди з морозами. За її словами, найближчих 5-7 діб істотних змін не очікується.

Прогноз погоди в Україні на 15 січня
Погода в Україні 15 січня. Фото: Укргідрометцентр

"Температурні показники у північній частині України, частково центральних областях, в нічні години будуть опускатися до -15...-20 °С, місцями навіть -21...-23 °С. Тобто це найближчі три доби, три ночі такі будуть. Денні температури в межах -9...-15 °С. Трошечки легше, це по деяких західних, частково центральних областях, там в нічні та денні години від -7 до -12 °С", — каже синоптик.

Погода в Україні 16 січня
Погода в Україні 16 січня. Фото: Укргідрометцентр

За її словами, найлегше із ситуацією щодо температури повітря наразі на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході. Там вночі ще утримується мороз, але вдень — близько 0 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про морози та опади в Україні завтра.

Раніше синоптик Володимир Деркач зробив невтішний прогноз погоди в Україні на початок березня.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
