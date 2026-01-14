Прогноз погоди в Україні на завтра 15 січня від Наталки Діденко

Зима в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Погода в Україні завтра, 15 січня, очікується з морозами. Крім того, місцями можливі опади у вигляді снігу. Найближчими днями холодна погода домінуватиме.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 15 січня

Вночі температура повітря знизиться до -12...-18 °С, а на півночі до -20 °С. Впродовж дня у більшості областей очікується -4...-9 °С, на півночі -9...-14 °С.

Температура повітря в Україні вдень, 15 січня. Фото: Meteopost

У західних регіонах очікується -3...-8 °С, а на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті 0...-2 °С.

Температура повітря в Україні вночі, 15 січня. Фото: Meteopost

Діденко прогнозує місцями сніг, а у північних областях та в центрі — без істотних опадів.

Погода в Києві 15 січня

У столиці завтра опади малоймовірні. Вночі очікується -16...-18 °С, вдень -10...-12 °С.

"Морози домінуватимуть найближчим часом, не вилазимо із подвійних штанів, светрів, шкарпеток та термобілизни", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, а 13 січня негода скувала трасу Львів — Івано-Франківськ. Там фікусувалися снігопади та ожеледиця.

А народний синоптик Володимир Деркач розповів, чого очікувати українцям від погоди весною.