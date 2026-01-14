Видео
Україна
Главная Погода Середина зимы — синоптик Диденко дала неутешительный прогноз

Середина зимы — синоптик Диденко дала неутешительный прогноз

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 15:02
Прогноз погоды в Украине на завтра 15 января от Натальи Диденко
Зима в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Погода в Украине завтра, 15 января, ожидается с морозами. Кроме того, местами возможны осадки в виде снега. В ближайшие дни холодная погода будет доминировать.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Читайте также:

Погода в Украине 15 января

Ночью температура воздуха снизится до -12...-18 °С, а на севере до -20 °С. В течение дня в большинстве областей ожидается -4...-9 °С, на севере -9...-14 °С.

Прогноз погоди в Україні на 15 січня
Температура воздуха в Украине днем, 15 января. Фото: Meteopost

В западных регионах ожидается -3...-8 °С, а на Львовщине, Ивано-Франковщине и Закарпатье 0...-2 °С.

Погода в Україні 15 січня
Температура воздуха в Украине ночью, 15 января. Фото: Meteopost

Диденко прогнозирует местами снег, а в северных областях и в центре — без существенных осадков.

Погода в Киеве 15 января

В столице завтра осадки маловероятны. Ночью ожидается -16...-18 °С, днем -10...-12 °С.

"Морозы будут доминировать в ближайшее время, не вылезаем из двойных штанов, свитеров, носков и термобелья", — добавила Диденко.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, а 13 января непогода сковала трассу Львов — Ивано-Франковск. Там наблюдались снегопады и гололедица.

А народный синоптик Владимир Деркач рассказал, чего ожидать украинцам от погоды весной.

погода Украина морозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
