Погода в Украине — как долго еще продержатся морозы

Снежная погода. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, как долго в Украине еще удержатся сильные морозы. По ее словам, такая погода продлится до 20 января.

Об этом Наталья Птуха рассказала в эфире День.LIVE в среду, 14 января.

Реклама

Читайте также:

Морозы в Украине

Птуха отметила, что сейчас сохраняется зимний характер погоды с морозами. По ее словам, в ближайшие 5-7 суток существенных изменений не ожидается.

Погода в Украине 15 января. Фото: Укргидрометцентр

"Температурные показатели в северной части Украины, частично центральных областях, в ночные часы будут опускаться до -15...-20 °С, местами даже -21...-23 °С. То есть это ближайшие трое суток, три ночи такие будут. Дневные температуры в пределах -9...-15 °С. Немного легче, это по некоторым западным, частично центральным областям, там в ночные и дневные часы от -7 до -12 °С", — говорит синоптик.

Погода в Украине 16 января. Фото: Укргидрометцентр

По ее словам, легче всего с ситуацией по температуре воздуха сейчас на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке. Там ночью еще удерживается мороз, но днем — около 0 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах и осадках в Украине завтра.

Ранее синоптик Владимир Деркач сделал неутешительный прогноз погоды в Украине на начало марта.