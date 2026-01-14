Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода В Укргидрометцентре сказали, как долго еще будут морозы

В Укргидрометцентре сказали, как долго еще будут морозы

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 18:15
Погода в Украине — как долго еще продержатся морозы
Снежная погода. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, как долго в Украине еще удержатся сильные морозы. По ее словам, такая погода продлится до 20 января.

Об этом Наталья Птуха рассказала в эфире День.LIVE в среду, 14 января.

Реклама
Читайте также:

Морозы в Украине

Птуха отметила, что сейчас сохраняется зимний характер погоды с морозами. По ее словам, в ближайшие 5-7 суток существенных изменений не ожидается.

Прогноз погоди в Україні на 15 січня
Погода в Украине 15 января. Фото: Укргидрометцентр

"Температурные показатели в северной части Украины, частично центральных областях, в ночные часы будут опускаться до -15...-20 °С, местами даже -21...-23 °С. То есть это ближайшие трое суток, три ночи такие будут. Дневные температуры в пределах -9...-15 °С. Немного легче, это по некоторым западным, частично центральным областям, там в ночные и дневные часы от -7 до -12 °С", — говорит синоптик.

Погода в Україні 16 січня
Погода в Украине 16 января. Фото: Укргидрометцентр

По ее словам, легче всего с ситуацией по температуре воздуха сейчас на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке. Там ночью еще удерживается мороз, но днем — около 0 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах и осадках в Украине завтра.

Ранее синоптик Владимир Деркач сделал неутешительный прогноз погоды в Украине на начало марта.

погода Укргидрометцентр морозы прогноз погоды погода в Украине температура воздуха
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации