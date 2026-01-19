Відео
Гідрометцентр прогнозує сьогодні в Україні дуже сильні морози

Гідрометцентр прогнозує сьогодні в Україні дуже сильні морози

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 06:25
Погода сьогодні, 19 січня, в Україні — Укргідрометцентр
Чоловік під час морозу. Фото ілюстративне: Caravan.kz

Прогноз погоди на понеділок, 19 січня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність. Опадів не буде, лише в Криму невеликий сніг. В більшості західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.

Про це у неділю, 18 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі була -15...-20 °С, вдень очікується -8...-13 °С. У свою чергу на півдні та південному сході вночі -8...-13 °С, вдень -5...-10 °С.

Прогноз погоди в Україні 19 січня
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 15 січня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці по області місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі -15...-20 °С, вдень -8...-13 °С.

Тим часом у Києві вночі -15...-17 °С, вдень -10...-12 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, новий тиждень в Україні знову почнеться з морозів. Вона писала, що вночі у понеділок очікується -14...-22 °С, а вдень -9...-14 °С. Водночас у південній частині буде на кілька градусів вище, поле теж морозно, навіть у Криму.

Цю морозну погоду компенсуватиме відсутність опадів та періодично сонячні промені. Суху погоду й надалі організовуватиме Азійський антициклон, який своїми гілками високого атмосферного тиску торкається і України. На дорогах ожеледиця.

Також Діденко додала, що у Києві сьогодні буде сухо та морозно. Згідно її прогнозу, вночі в столиці -15 °С, вдень -10 °С.

Нагадаємо, що 19 січня в Одесі збережеться зимова погода з морозом і вітром. Синоптики попередили про ожеледицю та складні умови на дорогах області.

Також ми інформували, що в Укргідрометцентрі розповіли, як довго ще будуть морози.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
