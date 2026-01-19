Погода сьогодні, 19 січня, в Україні — Укргідрометцентр

Гідрометцентр прогнозує сьогодні в Україні дуже сильні морози
Прогноз погоди на понеділок, 19 січня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність. Опадів не буде, лише в Криму невеликий сніг. В більшості західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.
Про це у неділю, 18 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 19 січня
Сьогодні вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вночі була -15...-20 °С, вдень очікується -8...-13 °С. У свою чергу на півдні та південному сході вночі -8...-13 °С, вдень -5...-10 °С.
У Київській області та Києві 15 січня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці по області місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі -15...-20 °С, вдень -8...-13 °С.
Тим часом у Києві вночі -15...-17 °С, вдень -10...-12 °С.
Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, новий тиждень в Україні знову почнеться з морозів. Вона писала, що вночі у понеділок очікується -14...-22 °С, а вдень -9...-14 °С. Водночас у південній частині буде на кілька градусів вище, поле теж морозно, навіть у Криму.
Цю морозну погоду компенсуватиме відсутність опадів та періодично сонячні промені. Суху погоду й надалі організовуватиме Азійський антициклон, який своїми гілками високого атмосферного тиску торкається і України. На дорогах ожеледиця.
Також Діденко додала, що у Києві сьогодні буде сухо та морозно. Згідно її прогнозу, вночі в столиці -15 °С, вдень -10 °С.
