Погода сегодня, 19 января, в Украине - Укргидрометцентр

Мужчина во время мороза. Фото иллюстративное: Caravan.kz

Прогноз погоды на понедельник, 19 января, сообщили синоптики. В этот день ожидается переменная облачность. Осадков не будет, лишь в Крыму небольшой снег. В большинстве западных, северных и Винницкой областях ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица.

Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 19 января

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью была -15...-20 °С, днем ожидается -8...-13 °С. В свою очередь на юге и юго-востоке ночью -8...-13 °С, днем -5...-10 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 15 января прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью и утром по области местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ночью -15...-20 °С, днем -8...-13 °С.

Тем временем в Киеве ночью -15...-17 °С, днем -10...-12 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, новая неделя в Украине снова начнется с морозов. Она писала, что ночью в понедельник ожидается -14...-22 °С, а днем -9...-14 °С. В то же время в южной части будет на несколько градусов выше, в поле тоже морозно, даже в Крыму.

Эту морозную погоду будет компенсировать отсутствие осадков и периодически солнечные лучи. Сухую погоду и в дальнейшем будет организовывать Азиатский антициклон, который своими ветвями высокого атмосферного давления касается и Украины. На дорогах гололедица.

Также Диденко добавила, что в Киеве сегодня будет сухо и морозно. Согласно ее прогнозу, ночью в столице -15 °С, днем -10 °С.

Напомним, что 19 января в Одессе сохранится зимняя погода с морозом и ветром. Синоптики предупредили о гололеде и сложных условиях на дорогах области.

Также мы информировали, что в Укргидрометцентре рассказали, как долго еще будут морозы.