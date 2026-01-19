Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Гидрометцентр прогнозирует сегодня в Украине очень сильные морозы

Гидрометцентр прогнозирует сегодня в Украине очень сильные морозы

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 06:25
Погода сегодня, 19 января, в Украине - Укргидрометцентр
Мужчина во время мороза. Фото иллюстративное: Caravan.kz

Прогноз погоды на понедельник, 19 января, сообщили синоптики. В этот день ожидается переменная облачность. Осадков не будет, лишь в Крыму небольшой снег. В большинстве западных, северных и Винницкой областях ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица.

Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 19 января

В Україні 15 січня будуть тумани, морози та ожеледиця
Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью была -15...-20 °С, днем ожидается -8...-13 °С. В свою очередь на юге и юго-востоке ночью -8...-13 °С, днем -5...-10 °С.

Прогноз погоди в Україні 19 січня
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 15 января прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью и утром по области местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ночью -15...-20 °С, днем -8...-13 °С.

Тем временем в Киеве ночью -15...-17 °С, днем -10...-12 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, новая неделя в Украине снова начнется с морозов. Она писала, что ночью в понедельник ожидается -14...-22 °С, а днем -9...-14 °С. В то же время в южной части будет на несколько градусов выше, в поле тоже морозно, даже в Крыму.

Эту морозную погоду будет компенсировать отсутствие осадков и периодически солнечные лучи. Сухую погоду и в дальнейшем будет организовывать Азиатский антициклон, который своими ветвями высокого атмосферного давления касается и Украины. На дорогах гололедица.

Также Диденко добавила, что в Киеве сегодня будет сухо и морозно. Согласно ее прогнозу, ночью в столице -15 °С, днем -10 °С.

Напомним, что 19 января в Одессе сохранится зимняя погода с морозом и ветром. Синоптики предупредили о гололеде и сложных условиях на дорогах области.

Также мы информировали, что в Укргидрометцентре рассказали, как долго еще будут морозы.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации