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Главная Погода Лето с +27°C возвращается: синоптик Диденко составила прогноз погоды

Лето с +27°C возвращается: синоптик Диденко составила прогноз погоды

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Дата публикации 3 июня 2026 14:52
Погода в Украине 4 июня: синоптик Наталка Диденко прогнозирует потепление
Летний отдых. Фото: УНИАН

В четверг, 4 июня, в Украине снова потеплеет. После короткого похолодания погода улучшится и температура воздуха вернется к комфортным +20°C...+25°C, а на юге столбики термометров поднимутся до +27°C. Правда, вместе с теплом придут кратковременные дожди, которые пройдут почти по всей стране.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на четверг 4 июня

В течение дня в большинстве регионов ожидается от +20°C до +25°C, а в южных областях воздух прогреется до +27°C.

Однако без сюрпризов не обойдется. Пока вся страна будет греться, на Харьковщине и Закарпатье наоборот похолодает, поэтому термометры там покажут лишь +16°C...+19°C.

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Температурная карта Украины 4 июня. Фото: Метеопост

Кроме того, завтра практически по всей Украине пройдут дожди. Они будут преимущественно кратковременными.

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В Киеве 4 июня погода также улучшится. В столице потеплеет до приятных +22°C. В течение дня возможен небольшой дождь, но в целом погода будет значительно теплее, чем накануне.

Новини.LIVE информировали ранее, что синоптики составили подробный прогноз погоды в Украине с 1 по 7 июня. По их данным в Украину до конца недели вернется жаркая солнечная погода, однако, возможны локальные осадки с грозами.

Также астросиноптики сообщили, будут ли магнитные бури в среду, 4 июня. На Солнце было зафиксировано десять вспышек и только две из них имели малозаметную мощность.

Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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