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Головна Погода Літо з +27°C повертається: синоптик Діденко склала прогноз погоди

Літо з +27°C повертається: синоптик Діденко склала прогноз погоди

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Дата публікації: 3 червня 2026 14:52
Погода в Україні 4 червня: синоптик Наталка Діденко прогнозує потепління
Літній відпочинок. Фото: УНІАН

У четвер, 4 червня, в Україні знову потеплішає. Після короткого похолодання погода покращиться і температура повітря повернеться до комфортних +20°C...+25°C, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +27°C. Щоправда, разом із теплом прийдуть короткочасні дощі, які пройдуть майже по всій країні.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на четвер 4 червня

Протягом дня у більшості регіонів очікується від +20°C до +25°C, а в південних областях повітря прогріється до +27°C.

Проте без сюрпризів не обійдеться. Поки вся країна грітиметься, на Харківщині та Закарпатті навпаки похолоднішає, тож термометри там покажуть лише +16°C...+19°C.

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Температурна карта України 4 червня. Фото: Метеопост

Крім того, завтра практично по всій Україні пройдуть дощі. Вони будуть переважно короткочасними.

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У Києві 4 червня погода також покращиться. У столиці потеплішає до приємних +22°C. Протягом дня можливий невеликий дощ, але загалом погода буде значно теплішою, ніж напередодні.

Новини.LIVE інформували раніше, що синоптики склали детальний прогноз погоди в Україні з 1 до 7 червня. За їхніми даними в Україні до кінця тижня повернеться спекотна сонячна погода, проте, можливі локальні опади з грозами.

Також астросиноптики повідомили, чи будуть магнітні бурі у середу, 4 червня. На Сонці було зафіксовано десять спалахів і лише два з них мали малопомітну потужність.

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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