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Головна Погода Прогноз магнітної бурі в Україні: на Сонці було 10 спалахів

Прогноз магнітної бурі в Україні: на Сонці було 10 спалахів

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Дата публікації: 3 червня 2026 11:16
Прогноз магнітної бурі в Україні: на Сонці було 10 спалахів
Вплив Сонця на самопочуття метеозалежних. Фото: колаж Новини.LIVE

У середу, 3 червня, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур, попри зафіксовані на Сонці спалахи середнього класу. За даними спостережень, сонячна активність була на доволі низькому рівні, тому значних штормів не передбачається.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі в Україні 3 червня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність трималася на досить низькому рівні. Загалом за минулу добу на Сонці зафіксували вісім спалахів класу С, які через свою слабку потужність узагалі суттєво не впливають на нашу планету, а також два потужніші спалахи класу М1.2.

Сонячні спалахи М-класу належать до категорії середніх за своєю силою з-поміж усіх великих вивержень на Сонці. Науковці зазначають, що подібний спалах може спровокувати незначні радіоперешкоди на тій стороні Землі, де зараз день. Окрім цього, існує невелика ймовірність виникнення слабкого сонячного радіаційного шторму.

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Прогноз магнітних бур з 3 червня до 6 червня. Фото: скриншот

Прогнозується, що геомагнітне поле Землі у середу коливатиметься від тихого до помірно активного рівня.

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Новини.LIVE повідомляли, що синоптики уже склали прогноз магнітних бур на червень. Зокрема, у першій половині червня будуть серйозні магнітні бурі, вплив яких особливо відчуватимуть метеозалежні люди.

Тим часом синоптики обіцяють в Україні сильні дощі та вітри у середу, 3 червня. Подекуди все ж таки затримається тепла погода з температурою до +26°C.

космос Сонце магнітні бурі прогнози
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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