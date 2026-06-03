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Головна Погода Синоптики прогнозують сильний вітер і зливи: погода в Україні сьогодні

Синоптики прогнозують сильний вітер і зливи: погода в Україні сьогодні

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Дата публікації: 3 червня 2026 07:40
Погода в Україні 3 червня: де чекати дощів та зниження температури до +17°C
Дівчата одягнені в дощовики. Фото: УНІАН

У середу, 3 червня, в Україну завітає тимчасове похолодання, тому в північних та центральних областях температура впаде до +17°C...+20°C. Сьогодні більшість регіонів накриють короткочасні дощі та сильний рвучкий вітер.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від синоптиків Наталки Діденко та Укргідрометцентру.

Погода в Україні 3 червня принесе суттєве похолодання

За даними Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко, у багатьох регіонах побільшає хмар та пройдуть дощі. Найбільше опадів очікується на Правобережжі, а вночі у Вінницькій, Кіровоградській та Одеській областях зливи місцями будуть сильними. Також уночі та вранці на Закарпатті й Прикарпатті подекуди опуститься густий туман. Єдиним винятком стануть східні області, тож там переважатиме суха погода.

Температурна карта країни цього дня розділиться. У північних і центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині відчутно похолоднішає і протягом дня термометри покажуть лише +17°C...+20°C.

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Температурна карта України 3 червня. Фото: Метеопост

Проте на заході України, у східній частині та на більшій території півдня все ще пануватиме тепла погода з показниками +22°C...+26°C. Загалом по країні нічна температура коливатиметься в межах +10°C...+15°C, а вдень становитиме +16°C...+21°C (на Закарпатті та крайньому півдні до +25°C).

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Яка буде погода в Києві 3 червня

У Києві 3 червня погода також зміниться, але практично лише на один день. У столиці побільшає хмар, є ймовірність невеликого дощу, прогнозується рвучкий південно-східний вітер  Очікується короткочасне зниження температури повітря до +17°C...+18°C.

Новини.LIVE інформували раніше, що за прогнозами синоптиків в перші дні червня температурне тло стабілізується й підтягнеться до сезонної норми, а під кінець тижня в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до спекотних літніх позначок. Разом із тим, синоптики прогнозують високу ймовірність локальних грозових дощів.

Вітчизняні метеорологи зазначають, що літні місяці пройдуть без аномальних температурних стрибків. Загальна тенденція вказує на помірно тепле літо з показниками, трохи вищими за багаторічну норму. Спекотна погода чергуватиметься з грозовими дощами та локальними шквалами.

похолодання прогноз погоди погода в Україні дощі із грозами
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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