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Главная Погода Синоптики прогнозируют сильный ветер и ливни: погода в Украине сегодня

Синоптики прогнозируют сильный ветер и ливни: погода в Украине сегодня

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Дата публикации 3 июня 2026 07:40
Погода в Украине 3 июня: где ждать дождей и снижения температуры до +17°C
Девушки одеты в дождевики. Фото: УНИАН

В среду, 3 июня, Украину посетит временное похолодание, поэтому в северных и центральных областях температура упадет до +17°C...+20°C. Сегодня большинство регионов накроют кратковременные дожди и сильный порывистый ветер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от синоптиков Наталки Диденко и Укргидрометцентра.

Погода в Украине 3 июня принесет существенное похолодание

По данным Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко, во многих регионах станет больше облаков и пройдут дожди. Больше всего осадков ожидается на Правобережье, а ночью в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях ливни местами будут сильными. Также ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами опустится густой туман. Единственным исключением станут восточные области, поэтому там будет преобладать сухая погода.

Температурная карта страны в этот день разделится. В северных и центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях ощутимо похолодает и в течение дня термометры покажут лишь +17°C...+20°C.

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Температурная карта Украины 3 июня. Фото: Метеопост

Однако на западе Украины, в восточной части и на большей территории юга все еще будет царить теплая погода с показателями +22°C...+26°C. В целом по стране ночная температура будет колебаться в пределах +10°C...+15°C, а днем составит +16°C...+21°C (на Закарпатье и крайнем юге до +25°C).

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Какая будет погода в Киеве 3 июня

В Киеве 3 июня погода также изменится, но практически только на один день. В столице станет больше облаков, есть вероятность небольшого дождя, прогнозируется порывистый юго-восточный ветер Ожидается кратковременное снижение температуры воздуха до +17°C...+18°C.

Новини.LIVE информировали ранее, что по прогнозам синоптиков в первые дни июня температурный фон стабилизируется и подтянется к сезонной норме, а к концу недели в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до жарких летних отметок. Вместе с тем, синоптики прогнозируют высокую вероятность локальных грозовых дождей.

Отечественные метеорологи отмечают, что летние месяцы пройдут без аномальных температурных скачков. Общая тенденция указывает на умеренно теплое лето с показателями, немного выше многолетней нормы. Жаркая погода будет чередоваться с грозовыми дождями и локальными шквалами.

похолодание прогноз погоды погода в Украине дожди с грозами
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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