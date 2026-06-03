Прогноз магнитной бури в Украине: на Солнце было 10 вспышек на Солнце

Влияние Солнца на самочувствие метеозависимых. Фото: коллаж Новости.LIVE

В среду, 3 июня, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь, несмотря на зафиксированные на Солнце вспышки среднего класса. По данным наблюдений, солнечная активность была на довольно низком уровне, поэтому значительных штормов не предвидится.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури в Украине 3 июня

В течение последних 24 часов солнечная активность держалась на достаточно низком уровне. Всего за минувшие сутки на Солнце зафиксировали восемь вспышек класса С, которые из-за своей слабой мощности вообще существенно не влияют на нашу планету, а также две более мощные вспышки класса М1.2.

Солнечные вспышки М-класса относятся к категории средних по своей силе среди всех крупных извержений на Солнце. Ученые отмечают, что подобная вспышка может спровоцировать незначительные радиопомехи на той стороне Земли, где сейчас день. Кроме этого, существует небольшая вероятность возникновения слабого солнечного радиационного шторма.

Прогноз магнитных бурь с 3 июня по 6 июня. Фото: скриншот

Прогнозируется, что геомагнитное поле Земли в среду будет колебаться от тихого до умеренно активного уровня.

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Новини.LIVE сообщали, что синоптики уже составили прогноз магнитных бурь на июнь. В частности, в первой половине июня будут серьезные магнитные бури, влияние которых особенно будут чувствовать метеозависимые люди.

Тем временем синоптики обещают в Украине сильные дожди и ветры в среду, 3 июня. Кое-где все же задержится теплая погода с температурой до +26°C.