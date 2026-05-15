Лучше держать лекарства рядом: будет сильная магнитная буря

В пятницу, 15 мая, на Земле прогнозируют магнитную бурю слабой мощности класса G1. Она может вызвать небольшие нарушения в работе энергетических сетей и повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

Прогноз магнитной бури на 15 мая

15 мая на планете ожидается незначительное возмущение геомагнитного поля - слабая магнитная буря уровня G1. По классификации ученых, такой уровень считается минимальным по силе воздействия, однако он все же может иметь определенные последствия. В частности, возможны незначительные технические сбои в работе систем энергоснабжения, а также временные изменения в маршрутах миграции птиц и животных, которые ориентируются по магнитному полю Земли.

Отмечается, что наиболее интенсивно магнитная буря будет проявляться три дня подряд с 15 до 17 мая включительно утром.

Солнечная активность на 15 мая:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 17.

Особую осторожность в этот день советуют проявить пожилым людям и лицам, которые остро реагируют на изменения космической погоды. Магнитные колебания часто становятся причиной головной боли, перепадов артериального давления и общей слабости. Медики рекомендуют метеозависимым гражданам внимательно следить за своим состоянием и избегать чрезмерных нагрузок в течение суток.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, врачи советуют придерживаться следующих правил:

пейте достаточно чистой воды, отдавайте предпочтение травяным чаям;

откажитесь от жирной, острой и слишком соленой пищи, а также ограничивайте потребление кофеина и алкоголя;

избегайте тяжелого физического труда и интенсивных тренировок, полезной будет прогулка на свежем воздухе;

людям с гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит иметь под рукой необходимые лекарства и регулярно измерять давление;

старайтесь лечь спать пораньше и обеспечить себе полноценный 7-8 часовой отдых;

ограничьте тяжелый физический труд, эмоциональные перегрузки и конфликтные ситуации.

Как уже писали Новини.LIVE, в мае прогнозируют несколько дней, когда возможна сильная магнитная буря на земле. Солнце будет довольно активным в мае.

Тем временем синоптики спрогнозировали, что в Украине в пятницу, 15 мая, будут сильные ливни и грозы. Несмотря на это, на территории крахни в целом будет удерживаться теплая и солнечная погода.