Краще тримати ліки поруч: буде сильна магнітна буря

Вплив Сонця.

У п'ятницю, 15 травня, на Землі прогнозують магнітну бурю слабкої потужності класу G1. Вона може викликати невеликі порушення в роботі енергетичних мереж та вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

Прогноз магнітної бурі на 15 травня

15 травня на планеті очікується незначне збурення геомагнітного поля — слабка магнітна буря рівня G1. За класифікацією вчених, такий рівень вважається мінімальним за силою впливу, проте він все ж може мати певні наслідки. Зокрема, можливі незначні технічні збої в роботі систем енергопостачання, а також тимчасові зміни в маршрутах міграції птахів і тварин, які орієнтуються за магнітним полем Землі.

Прогноз магнітних бур з 15 до 18 травня.

Зазначається, що найбільш інтенсивно магнітна буря проявлятиметься три дні поспіль з 15 до 17 травня включно уранці.

Сонячна активність на 15 травня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 40%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 20%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 40%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%;

Кількість сонячних плям – 17.

Особливу обережність у цей день радять виявити людям похилого віку та особам, які гостро реагують на зміни космічної погоди. Магнітні коливання часто стають причиною головного болю, перепадів артеріального тиску та загальної слабкості. Медики рекомендують метеозалежним громадянам уважно стежити за своїм станом і уникати надмірних навантажень протягом доби.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур на організм, лікарі радять дотримуватися наступних правил:

пийте достатньо чистої води, віддавайте перевагу трав'яним чаям;

відмовтеся від жирної, гострої та занадто солоної їжі, а також обмежуйте споживання кофеїну та алкоголю;

уникайте важкої фізичної праці та інтенсивних тренувань, корисною буде прогулянка на свіжому повітрі;

людям із гіпертонією чи серцево-судинними захворюваннями варто мати під рукою необхідні ліки та регулярно вимірювати тиск;

намагайтеся лягти спати раніше і забезпечити собі повноцінний 7–8 годинний відпочинок;

обмежте важку фізичну працю, емоційні перевантаження та конфліктні ситуації.

Як уже писали Новини.LIVE, у травні прогнозують кілька днів, коли можлива сильна магнітна буря на землі. Сонце буде доволі активним у травні.

Тим часом синоптики спрогнозували, що в Україні у п'ятницю, 15 травня, будуть сильні зливи та грози. Попри це, на території крахні загалом утримуватиметься тепла та сонячна погода.