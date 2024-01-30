Магнитные бури 30 января - какой прогноз

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Во вторник, 30 января, не предвидится магнитной бури, несмотря на то, что магнитосфера Земли испытывает небольшое возбуждение. Активность Солнца в это время остается на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 30 января

За прошедшие 24 часа активность Солнца оставалась слабой. В течение этого периода на Солнце зафиксировано пять вспышек класса С, самая мощная из которых достигла уровня С3. Эти вспышки не оказывают значительного воздействия на здоровье человека.

Предполагается, что 30 января, геомагнитная активность будет в основном спокойной, однако с некоторым уклоном в сторону повышенной активности. Ожидается, что солнечная активность останется на низком уровне, с малой вероятностью возникновения вспышек класса М.

Солнечная активность 30 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце класса М — 25%.

Вероятность вспышки на Солнце класса Х — 1%

Количество солнечных пятен — 19.

Головная боль у женщины во время работы. Фото: Freepik

Как уберечься от негативного действия магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно воздействовать на здоровье человека. Оповещения о наступающих магнитных бурях способствуют мониторингу рисков, связанных с инфарктами и инсультами, в период перед этими солнечными событиями.

Для предотвращения негативных последствий для здоровья от магнитных бурь, рекомендуется придерживаться следующих указаний:

Снизьте физические и эмоциональные нагрузки;

Придерживайтесь обычного распорядка дня;

Уделяйте больше времени отдыху и избегайте задач, требующих излишних усилий;

Спите достаточно — не менее 7-8 часов в сутки;

Питайтесь регулярно и сбалансировано;

Ограничьте употребление кофеина и алкоголя;

Чаще гуляйте на свежем воздухе и стремитесь к приятным переживаниям.

Напомним, что ранее научное издание Universe Today опубликовало заявление американских ученых, где исследователи выдвинули гипотезу о том, как жизнь попала на Землю из космоса. А научный журнал Inverse опубликовал статью о том, как выглядела бы Земля, если бы не вымерли динозавры.

Также мы писали, что важный и незаменимый объект, который дарит нашей планете тепло и свет — Солнце. Мы часто используем слово "горит" относительно нашей главной звезды. Однако она не горит в обычном смысле и для этого ей не нужен кислород.