Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Магнітні бурі 30 січня — чи варто турбуватися метеозалежним arrow

Магнітні бурі 30 січня — чи варто турбуватися метеозалежним

30 січня 2024 06:21
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі 30 січня - який прогноз
Головний біль у жінки. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У вівторок, 30 січня, не передбачається магнітної бурі, попри те, що магнітосфера Землі відчуває невелике збудження. Активність Сонця тим часом залишається низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 30 січня

За минулі 24 години активність Сонця залишалася слабкою. Протягом цього періоду на Сонці зафіксовано п'ять спалахів класу С, найпотужніший з яких досяг рівня С3. Ці спалахи не мають значного впливу на здоров'я людини.

Передбачається, що 30 січня геомагнітна активність буде здебільшого спокійною, проте з деяким ухилом у бік підвищеної активності. Очікується, що сонячна активність залишиться на низькому рівні, з малою ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність 30 січня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці класу М — 25%.
  • Імовірність спалаху на Сонці класу Х — 1%
  • Кількість сонячних плям — 19.
Головний біль у жінки
Головний біль у жінки під час роботи. Фото: Freepik

Як уберегтися від негативної дії магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно вплинути на здоров'я людини. Оповіщення про наступні магнітні бурі сприяють моніторингу ризиків, пов'язаних з інфарктами та інсультами, у період перед цими сонячними подіями.

Для запобігання негативним наслідкам для здоров'я від магнітних бур, рекомендується дотримуватися наступних вказівок :

  • Знизьте фізичні та емоційні навантаження;
  • Дотримуйтесь звичайного порядку дня;
  • Приділяйте більше часу відпочинку та уникайте завдань, які потребують зайвих зусиль;
  • Спіть достатньо — не менше 7-8 годин на добу;
  • Харчуйте регулярно та збалансовано;
  • Обмежте вживання кофеїну та алкоголю;
  • Найчастіше гуляйте на свіжому повітрі та прагнете приємних переживань.

Нагадаємо, що раніше наукове видання Universe Today опублікувало заяву американських вчених, де дослідники висунули гіпотезу про те, як життя потрапило на Землю з космосу. А науковий журнал Inverse опублікував статтю про те, який вигляд мала б Земля, якби не вимерли динозаври. 

Також ми писали, що важливий і незамінний об'єкт, який дарує нашій планеті тепло та світло — Сонце. Ми часто використовуємо слово "горить" щодо нашої головної зірки. Проте, вона не горить в звичайному розумінні й для цього їй не потрібен кисень. 

погода
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
жінки
головний біль
люди
метеозалежність
Земля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі