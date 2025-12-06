Прогноз погоди в Україні на 7 грудня — де буде мороз

Синоптики здивували — де завтра очікувати мороз в Україні
У неділю, 7 грудня, майже по всій території України буде хмарно з проясненнями. Водночас у деяких областях очікуються морози.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Погода на 7 грудня від Укргідрометцентру
За прогнозами Укргідрометцентру, завтра, 7 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується.
Вітер буде південно-східний, східний, у межах 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі від +2 °С до -3°. Вдень — +1...+6 °С. На півдні країни та Закарпатті вночі +1...+6 °С, вдень дещо тепліше — +4...+9 °С.
Погода на 7 грудня від Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 7 грудня в Україні буде прохолодно.
У нічні години температура повітря становитиме від +2 °С до -4 °С. Протягом дня 7 грудня очікується +2...+6 °С, на Закарпатті та півдні Криму +7...+11 °С.
Діденко зазначила, що антициклон визначатиме скрізь в Україні вихідними погоду без опадів. Але із рвучким вітром східних напрямків, а у південній частині України навіть можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
У Києві в неділю очікується погода суха, холоднувата. Вночі -1...-3 °С, в денні години +1...+4 °С.
Раніше синоптики спрогнозували, яким буде перший місяць зими в Україні — чи будуть снігопади у грудні.
Також синоптики дали прогноз погоди на всю зиму в Україні 2025-2026 років.
Читайте Новини.LIVE!