Україна
Синоптики здивували — де завтра очікувати мороз в Україні

Синоптики здивували — де завтра очікувати мороз в Україні

6 грудня 2025 23:58
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на 7 грудня — де буде мороз
Жінка йде містом під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У неділю, 7 грудня, майже по всій території України буде хмарно з проясненнями. Водночас у деяких областях очікуються морози.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Погода на 7 грудня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, завтра, 7 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується.

Погода в Україні на 7 грудня
Погода в Україні на 7 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде південно-східний, східний, у межах 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви до 15-20 м/с. 

Температура вночі від +2 °С до -3°. Вдень — +1...+6  °С. На півдні країни та Закарпатті вночі +1...+6 °С, вдень дещо тепліше — +4...+9 °С.

Погода на 7 грудня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 7 грудня в Україні буде прохолодно.

У нічні години температура повітря становитиме від +2 °С до -4 °С. Протягом дня 7 грудня очікується +2...+6 °С, на Закарпатті та півдні Криму +7...+11 °С.

Діденко зазначила, що антициклон визначатиме скрізь в Україні вихідними погоду без опадів. Але із рвучким вітром східних напрямків, а у південній частині України навіть можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. 

У Києві в неділю очікується погода суха, холоднувата. Вночі -1...-3 °С, в денні години +1...+4 °С.

Погода від Діденко на 7 грудня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, яким буде перший місяць зими в Україні — чи будуть снігопади у грудні.

Також синоптики дали прогноз погоди на всю зиму в Україні 2025-2026 років.

Укргідрометцентр зима морози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
00:00 Забарного підозрюють в симуляції хвороби через росіянина

6 грудня

23:59 Вечірній удар по Чернігівщині — загинув чоловік

23:58 Синоптики здивували — де завтра очікувати мороз в Україні

23:43 Трагічна ДТП з українцями в Польщі — загинув водій авто

23:35 До 21 години без світла — графіки відключень у Харкові на завтра

22:59 Коли не буде світла у Львові — графіки відключень на завтра

РФ не має здобути території — як сенатори реагують на переговори - 80x80

РФ не має здобути території — як сенатори реагують на переговори

22:57 Динамо нарешті перемогло, Шахтар втратив очки, в УПЛ новий лідер

22:35 Стало відомо, на скільки збільшиться тривалість відключень світла

22:00 Мирна угода та території — деталі розмови Зеленського з Віткоффом

21:35 Подоляк назвав головну мету телемарафону під час війни

