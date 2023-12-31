Магнитные бури сегодня - 31.12.2023

Магнитные бури сегодня — что угрожает метеозависимым
Значительных магнитных бурь в воскресенье, 31 декабря, не ожидается. Несмотря на это, магнитосфера Земли находится в состоянии, близком к возбужденному. За последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C9.
Об этом говорится на сайте Meteoprog.
Магнитные бури 31 декабря
В воскресенье, 31 декабря, геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 31 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
- Количество солнечных пятен — 30%.
Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:
- высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
- регулярно и правильно питайтесь;
- не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.
Напомним, магнитосфера Земли находится в состоянии близком к возбужденному. За последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C1.
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