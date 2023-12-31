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Магнитные бури сегодня — что угрожает метеозависимым

31 декабря 2023 05:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Магнитные бури сегодня - 31.12.2023
Женщина страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Значительных магнитных бурь в воскресенье, 31 декабря, не ожидается. Несмотря на это, магнитосфера Земли находится в состоянии, близком к возбужденному. За последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C9.

Об этом говорится на сайте Meteoprog.

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Магнитные бури 31 декабря

В воскресенье, 31 декабря, геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 31 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
  • Количество солнечных пятен — 30%.

Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь
Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com
  • высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте нормальный режим дня;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Напомним, магнитосфера Земли находится в состоянии близком к возбужденному. За последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C1.

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