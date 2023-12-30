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Магнітні бурі сьогодні — чи варто хвилюватися метеозалежним

30 грудня 2023 05:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Магнітні бурі сьогодні — чи варто хвилюватися метеозалежним
Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Значних магнітних бур, у суботу, 30 грудня, не очікується. Водночас магнітосфера Землі перебуває у стані близькому до збудженого. Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на низькому рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія C1.

Про це йдеться на сайті Meteoprog.

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Геомагнітне поле, 30 грудня, буде спокійного рівня. 

"Сонячна активність очікується низькою з імовірністю спалахів М-класу", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 30 грудня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 25%.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я метеозалежних, людей похилого віку, вагітних жінок та людей із хронічними захворюваннями.

Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур
Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com

Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

  • висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
  • більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся нормального режиму дня;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.

Нагадаємо, протягом останньої доби сонячна активність перебувала на низькому рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія C1.

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