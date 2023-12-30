Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться метеозависимым

Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com

Значительных магнитных бурь в субботу, 30 декабря, не ожидается. В то же время магнитосфера Земли находится в состоянии близком к возбужденному. В течение последних 24 часов солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C1.

Об этом говорится на сайте Meteoprog.

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Геомагнитное поле, 30 декабря, будет спокойным уровнем.

"Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 30 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 25%.

Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;

регулярно и правильно питайтесь;

не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте нормальный режим дня;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Напомним, в течение последних суток солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C1.