Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться метеозависимым
Значительных магнитных бурь в субботу, 30 декабря, не ожидается. В то же время магнитосфера Земли находится в состоянии близком к возбужденному. В течение последних 24 часов солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C1.
Об этом говорится на сайте Meteoprog.
Геомагнитное поле, 30 декабря, будет спокойным уровнем.
"Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 30 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 25%.
Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на состояние здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:
- высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
- регулярно и правильно питайтесь;
- не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.
Напомним, в течение последних суток солнечная активность находилась на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C1.
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