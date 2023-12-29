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Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати метеозалежним

29 грудня 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у грудні 29.12.2023 сьогодні — що чекає на українців
Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітних бур у п'ятницю, 29 грудня, українцям очікувати не слід. Протягом останньої доби сонячна активність перебувала на низькому рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія C1.

Про це повідомляє Meteoprog.

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"Очікується, що в п'ятницю, 29 грудня, геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність очікується низькою з імовірністю спалахів М-класу", — прогнозують астросиноптики.

Сонячна активність на 28 грудня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
  • Кількість сонячних плям — 20.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на стан здоров'я метеозалежних, людей похилого віку, вагітних жінок та людей із хронічними захворюваннями.

Календар магнітних бур на січень 2024 — чи чекати українцям потужних геоштормів
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

  • висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
  • більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся нормального режиму дня;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.

Нагадаємо, що магнітна буря насувається на Землю, найближчими днями спостерігатиметься висока геомагнітна активність. За потужністю вона сягне найвищого, червоного рівня небезпеки.

 

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