Потужна магнітна буря на кілька днів охопить Землю — як захистити себе

Жінка страждає від головного болю. Фото: Depositphotos

Магнітна буря насувається на Землю, у найближчі дні спостерігатиметься висока геомагнітна активність. За потужністю вона сягне найвищого, червоного рівня небезпеки.

Про це повідомляють на сайті Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

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Приблизні дати магнітної бурі

За даними фахівців, фаза найбільшої активності припаде на 19-23 грудня 2023 року. Зокрема, червоний, максимальний рівень очікується 19 грудня. Він зберігатиме свою потужність декілька днів.

Поступове зниження, відповідно до прогнозу, очікується 21 грудня.

Як захиститися від магнітної бурі

За даними дослідників, магнітні бурі негативно впливають на самопочуття людей, можуть стати причиною головного болю, занепаду сил, безсоння, загострення захворювань.

У дні червоного рівня небезпеки варто бути обережним за кермом, відкласти далекі подорожі, важливі зустрічі й справи.

Фахівці рекомендують дотримуватися низки рекомендацій для мінімізації наслідків магнітної бурі:

треба більше часу проводити на свіжому повітрі, за виключенням годин найбільшої сонячної активності;

збагатити щоденний раціон свіжими овочами, фруктами та ягодами;

пити більше води;

захистити себе від перевтоми і стресу, уникати по можливості надмірних фізичних і розумових навантажень;

відмовитись від алкоголю та шкідливої їжі.

Нагадаємо, що через сильний спалах на Сонці, який помітили науковці, Земля потерпатиме від сильних магнітних бур. Це найпотужніший спалах за останні шість років.

Як раніше повідомлялось, нещодавно відбулося дев'ять спалахів класу C, максимальним з яких став спалах класу C8.38. Вони практично не впливають на Землю.