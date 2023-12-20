Мощная магнитная буря на несколько дней охватит Землю — как защитить себя

Женщина страдает от головной боли. Фото: Depositphotos

Магнитная буря надвигается на Землю, в ближайшие дни будет наблюдаться высокая геомагнитная активность. По мощности она достигнет самого высокого, красного, уровня опасности.

Об этом сообщает на сайте Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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Приблизительные даты магнитной бури

По данным специалистов, фаза наибольшей активности придётся на 19-23 декабря 2023 года. В частности, красный, максимальный уровень ожидается 19 декабря. Он будет сохранять свою мощность несколько дней.

Постепенное понижение, согласно прогнозу, ожидается 21 декабря.

Как защититься от магнитной бури

По данным исследователей, магнитные бури негативно влияют на самочувствие людей, могут стать причиной головных болей, упадка сил, бессонницы, обострения заболеваний.

В дни красного уровня опасности следует быть осторожным за рулем, отложить дальние путешествия, важные встречи и дела.

Специалисты рекомендуют придерживаться ряда рекомендаций для минимизации последствий магнитной бури:

нужно больше времени проводить на свежем воздухе, за исключением часов наибольшей солнечной активности;

обогатить ежедневный рацион свежими овощами, фруктами и ягодами;

пить больше воды;

оградить себя от переутомления и стресса, избегать по возможности чрезмерных физических и умственных нагрузок;

отказаться от алкоголя и вредной еды.

Напомним, что из-за сильной вспышки на Солнце, которую заметили ученые, Земля будет страдать от сильных магнитных бурь. Это самая мощная вспышка за последние шесть лет.

Как ранее сообщалось, недавно произошло девять вспышек класса C, максимальной из которых стала вспышка класса C8.38. Они практически не влияют на Землю.